Les stars des Avengers se réunissent pour soutenir Kamala Harris dans une nouvelle vidéo

À l’approche du jour du scrutin, Scarlett Johansson a demandé à ses camarades Avengers d’unir leurs forces pour une vidéo de sortie du vote.

Dans une vidéo partagée par Salon de la vanitéJohansson, Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Don Cheadle, Danai Gurira et Paul Bettany se sont réunis lors d’un appel Zoom pour réfléchir à un nouveau slogan pour Kamala Harris alors qu’elle affronte Donald Trump. Certaines de leurs suggestions faisaient référence à des moments de leurs films respectifs, notamment Homme de fer et Panthère noire.

« Cela s’est immédiatement transformé en des gens qui essayaient de s’affronter avec des répliques », a déclaré Johansson au magazine à propos de la vidéo. « Robert et Mark, se chamaillant comme deux vieilles dames. Et bien sûr, je suis la personne qui essaie juste d’organiser tout le monde. C’est très similaire à notre dynamique dans les films. C’était merveilleux de sentir tout le monde se rassembler autour de cela, et j’espère que cela engagera nos fans dans le processus de vote.

Bien qu’il puisse être un défi de taille d’aligner les horaires de chacun pour un projet comme celui-ci, le Envole-moi vers la Lune La star a déclaré qu’elle n’avait en fait jamais « reçu autant de réponses immédiates de ces personnes » après avoir présenté l’idée dans le texte de leur groupe Avengers.

« Tout le monde est tellement occupé et incroyablement dispersé. Chris tourne un film en Bulgarie. Robert foule actuellement les planches à Broadway. Mark fait un film. Danai fait du démarchage à Atlanta. Don est, je ne sais pas, probablement sur un terrain de golf quelque part », a-t-elle plaisanté. «J’étais dans le Grand Canyon. Nous avons réussi d’une manière ou d’une autre à amener tout le monde sur Zoom en même temps, ce qui était fou et hilarant.

Même si Johansson reconnaît que les gens traversent encore « plusieurs années tumultueuses », elle les exhorte à rester concentrés sur l’avenir lorsqu’ils voteront cette année.

« Vous ne votez pas vraiment pour quatre ans, vous votez pour huit ans. J’ai certainement rencontré des gens qui sont tout simplement privés de leurs droits. Ils ont vraiment l’impression qu’il y a une issue inévitable », a déclaré le Veuve noire dit la star. « Ce genre de fatigue est ce qui conduit à la complaisance. J’espère simplement que les gens exerceront leur droit de vote et de participation, en particulier les jeunes, car c’est évidemment leur avenir.

Johansson a ajouté qu’elle soutenait Harris parce que « la gentillesse est un facteur très important pour déterminer qui j’aimerais voir diriger ce pays. La compassion est également une autre qualité très importante qu’elle possède. Trump – je pense qu’il est peut-être incapable de ressentir ce sentiment. Ce qui est terrifiant, c’est d’avoir un leader qui n’est pas capable de compassion.