Les stars d’Emmerdale Chelsea Halfpenny et James Baxter accueillent leur premier bébé et partagent un adorable cliché de nouveau-né

Les stars d’EMMERDALE Chelsea Halfpenny et James Baxter sont devenus parents pour la première fois.

Chelsea31 ans, connue pour jouer Amy Wyatt sur le feuilleton ITV, a partagé l’heureuse nouvelles aujourd’hui – révélant que leur bébé est né il y a quelques semaines.

chelseahalfpenny/Instagram..

En postant une photo de la tétée du bébé, elle a écrit : « La meilleure chose qui nous soit jamais arrivée est arrivée il y a quelques semaines, et elle est absolument classe. Le petit amour de nos vies !

Ses amis célèbres se sont précipités pour commenter, avec Laura Norton commentant: « Juste au-dessus de la lune, ce sera l’enfant le plus beau et le plus drôle de la planète. Je vous aime, madame intelligente.

Matt Willis a écrit : « Incroyable ! xx »

Et Sammy Winward a ajouté: « Au-delà heureux pour vous deux. »

Chelseaqui a également joué dans Casualty et James s’est fiancé en 2022 – 16 ans après leur première rencontre.

Chelsea a rencontré James Baxter pour la première fois à l’âge de 14 ans lors d’un atelier d’art dramatique.

Le couple s’est réuni au National Télévision Récompenses en 2018 et six mois plus tard, ils ont eu leur premier rendez-vous – avec James proposant l’année dernière.

La star a précédemment rappelé sa première rencontre avec James, 31 ans, il y a près de deux décennies.

«Je l’aimais vraiment et il ne m’aimait pas du tout! Il a un an de plus et je pensais qu’il était vraiment cool, mais je me souviens aussi avoir pensé : « Eh bien, pas étonnant qu’il ne soit pas intéressé, parce qu’il est tellement plus âgé que moi ! », a-t-elle déclaré au Mirror.

En 2010, Chelsea a rejoint Emmerdale en jouant l’enfant adoptif troublé de Val et Eric Pollard. Elle a semé le chaos dans le village et a gardé les habitants sur leurs gardes dans une série de scénarios – mais en 2013, Chelsea a confirmé qu’elle quittait The Dales.

Pendant ce temps, James a joué le demi-frère d’Arthur Thomas, Jake Doland, des mois avant que Chelsea ne rejoigne le feuilleton. Malheureusement, leurs chemins ne se sont pas croisés.

Chelsea a expliqué comment ses co-stars d’Emmerdale parleraient de James sur le plateau.

« Je savais exactement de qui ils parlaient parce que je me souvenais de ce garçon magnifique avec les pointes cheveux que j’aimais tant ! dit-elle.

Le couple s’est ensuite rencontré à nouveau aux prix NTA en 2018 – Chelsea a assisté à BBC One’s Casualty pour son rôle d’Alicia Munroe et James était avec l’équipe Still Open All Hours, qui met en vedette l’acteur légendaire David Jason.

Elle a révélé que c’était « au tour de James de la chasser » après avoir passé des années à avoir le béguin pour lui, ce qui l’a surpris.

TVI

Chelsea a joué Amy à Emmerdale[/caption] TVI

James, à droite, a joué Jake sur le feuilleton[/caption]