Les stars d’EASTENDERS aident à collecter des fonds pour sauver la vie de leur ami et agent de célébrités, Terry Mills, qui se bat actuellement contre le coronavirus au Mexique.

Certains des meilleurs acteurs de Walford, dont Natalie Cassidy, Max Bowden, Gillian Taylforth et Letitia Dean et Chizzy Akudolu, ont déjà participé à la bonne cause.

La collecte de fonds, qui n’a commencé que dimanche matin via GoFundMe, a déjà levé plus de 17 000 £.

Terry Mills est l’un des agents de célébrités les plus connus et les plus appréciés du secteur, s’occupant de la star de Towie Yazmin Oukhellou, d’Amy Tapper de Gogglebox et de Callum Izzard d’Ibiza Weekender d’ITV2.

Dans un post partagé sur GoFundMe, son amie Sarah a révélé que Terry, 38 ans, se battait pour sa vie dans un hôpital de Cancun, au Mexique.

Au cours d’un voyage d’affaires, l’agent a été frappé de Covid, qui s’est maintenant transformé en pneumonie.

Sarah a ajouté que l’assurance de Terry ne couvrait pas au-delà des premières 24 heures et que sa famille avait été informée que sa meilleure chance de survie était d’être placée dans un coma provoqué.

Terry reçoit actuellement de l’oxygène et des antibiotiques, mais son état s’est aggravé et les médecins ont dit qu’il devait être mis sous respirateur pour ses meilleures chances de survie.

Son amie Sarah a écrit: «Nous avons peur. Nous voulons être là en tenant la main de Terry, mais nous n’y sommes pas autorisés et nous devons collecter 100 000 £ supplémentaires dans les dix prochains jours pour payer ce traitement salvateur.

Les amis de Terry espèrent collecter suffisamment d’argent pour lui procurer les soins médicaux dont il a besoin et le ramener à la maison.

Si vous souhaitez faire un don à Terry’s GoFundMe, cliquez sur ici.