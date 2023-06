Les stars d’EastEnders James Farrar, Scott Maslen et Diane Parish regardent des mondes loin de Walford alors qu’ils profitent d’une journée bien arrosée

Les stars d’EASTENDERS, James Farrar, Scott Maslen et Diane Parish, regardaient aujourd’hui aux antipodes de Walford.

Le trio a été photographié en train de profiter d’une journée bien arrosée au soleil.

Instagram

Les stars d’EastEnders James Farrar, Scott Maslen et Diane Parish ont pris un verre ensemble[/caption] Bbc

James pose Zack Hudson sur le feuilleton BBC One[/caption] Bbc

Pendant que Scott et Diane jouent Jack et Denise et EastEnders[/caption]

Ils ont été photographiés assis dans un jardin de pub tranquille, qui ressemblait à bien loin du Queen Vic d’Albert Square.

Ils avaient tous l’air heureux et détendus en prenant quelques verres au soleil.

Souriant pour la caméra, les acteurs ont prouvé qu’ils étaient de bons amis sur et hors plateau.

Sur EastEnders, James joue Zack Hudson depuis 2018, après avoir rejoint la série, tandis que Scott et Diane sont des Walford OG – jouant Jack et Denise Fox.

Scott a fait ses débuts à EastEnders en 2007, tandis que Diane arrive sur Albert Square en 2006.

Pendant ce temps, l’acteur James a fait une apparition émouvante dans The One Show.

C’est venu après que la star a parlé de l’histoire du VIH de son personnage Zack sur le feuilleton BBC One

Zack a fait la découverte après avoir retrouvé un ancien copain, qui a ensuite partagé son propre diagnostic de séropositivité avec Zack.

Ayant partagé des aiguilles de stéroïdes dans le passé, cela a conduit Zack – qui attend un bébé avec Whitney Dean – à se faire tester et à découvrir les résultats choquants.

Au cours de son segment sur l’émission The One, il a félicité l’équipe et les chercheurs d’EastEnders ainsi que le Terrence Higgins Trust pour avoir sensibilisé au VIH et au sida.

James est devenu ému en parlant de la réponse des fans et a déclaré: « Je suis tellement passionné par ça. »

Loin d’EastEnders et l’acteur James est également apparu dans Hollyoaks.

Il a joué Liam Gilmore, le frère facile à vivre et protecteur de Jen en 2012.