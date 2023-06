Les stars d’EastEnders Adam Woodyatt et Michelle Collins taquinent un Noël explosif pour les Beales

ALBERT Square accueillera à nouveau deux de ses personnages les plus emblématiques dans les scènes à venir.

Adam Woodyatt et Michelle Collins reprennent leurs rôles dans EastEnders et ils auront leur part de drame pour Noël.

Bbc

Adam Woodyatt et Michelle Collins reprennent leurs rôles légendaires[/caption] Bbc

Il a été révélé que Cindy Beale avait pris une nouvelle identité en tant que Rose Knight[/caption] Bbc

Mais comment se dérouleront leurs retrouvailles ?[/caption]

Noël à Walford n’est jamais une affaire paisible et, une fois de plus, les patrons du savon ont décidé de mettre à l’épreuve certains favoris des fans.

Plus tôt cette année, six des matriarches les plus aimées de la place ont été jetées dans un flashforward macabre qui les a vues se tenir face à un mystérieux homme mort.

Le programme BBC One a taquiné un mystère de meurtre de Noël à glacer le sang et les téléspectateurs se sont gratté la tête en essayant de découvrir qui pourrait être la victime.

Les patrons n’ont donné que de petits indices – l’homme sera habillé à neuf et portera des boutons de manchette.

Comme tout fan de savon, Adam Woodyatt a été laissé dans l’ignorance et a hâte de savoir si son personnage Ian Beale pourrait être celui qui aura la côtelette.

« Si vous m’achetez des boutons de manchette… », a-t-il prévenu le patron d’EastEnders, Chris Clenshaw, lors d’une récente conversation avec The Sun.

Interrogé sur le polar, le producteur exécutif a refusé de donner des indices sur le fait que Ian pourrait être celui qui a été assassiné.

Cependant, il a laissé entendre que Ian et son ex-femme Cindy devaient assister à un drame à Walford et que leurs propres célébrations de Noël seraient tout simplement mouvementées.

« C’est le premier Noël de Ian et Cindy à Walford et ce sera un grand Noël dans la maison Beale », a taquiné Chris.

Une grande réunion de famille est en préparation, d’autant plus que Peter Beale reviendra également à Walford.

« Oui, Peter est de retour, il reviendra plus tard dans l’année », a ajouté Chris.

Mais comment va-t-il réagir au retour de ses parents ?

Pouvait-il pardonner à Cindy d’avoir fait croire à tout le monde qu’elle était morte ?

NOUVELLES DES ESTENDERS Tout ce que vous devez savoir sur Eastenders



Nouveau, départ et retour du casting d’Eastenders

Pouvez-vous visiter l’ensemble Eastenders?

Tous les derniers spoilers d’Eastenders

Le blog en direct du spoiler du savon du soleil

Les meilleurs morceaux d’Eastenders au fil des ans

Les téléspectateurs du programme basé à Londres ont eu le choc de leur vie lorsque Cindy est revenue à EastEnders avec une révélation massive qu’elle avait pris une nouvelle identité.

Cindy a été tuée hors écran en 1998, laissant Ian quitter leur mariage et élever seuls leurs enfants.

Peu de gens le savaient, Cindy avait en fait pris le nom de Rose et épousé George Knight, lui donnant deux filles.

Elle a ensuite quitté sa nouvelle famille en 2014 et a quitté la maison sans laisser de trace – tout comme sa fille Lucy Beale a été assassinée.

Mais que lui est-il vraiment arrivé ?

Comment se déroulera le premier Noël des Beales à Walford ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

Bbc

Cindy a été tuée hors écran en 1998[/caption] Bbc

Mais elle avait en fait pris une nouvelle identité[/caption]