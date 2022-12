Les stars de YouTube Rhett et Link pensent que c’est leur moment

“Nous avions une salle de garde-robe et une salle d’accessoires, et les gens disaient:” Est-ce que quelqu’un veut ça? “, Se souvient M. Hecox.

Brian Flanagan, directeur de l’exploitation de Mythical, affirme que le modèle commercial de l’entreprise est différent de celui des premières sociétés YouTube. Alors que la majeure partie des revenus de Mythical provient de la publicité, la société ne vend pas ses propres publicités comme le faisaient les réseaux multicanaux, s’appuyant plutôt sur des plateformes comme YouTube et Snapchat pour ses capacités de vente. Et Mythical se concentre sur la création et la possession d’émissions par des créateurs de vidéos plutôt que de simplement leur fournir des services.

Il existe d’autres défis à la gestion d’une entreprise de vidéo en ligne centrée sur deux étoiles. Hank et John Green, créateurs de la populaire franchise YouTube Vlogbrothers, ont déclaré lors d’entretiens que les stars de YouTube n’évoluaient pas, ce qui signifie qu’une même personne ne peut pas être à deux endroits à la fois.

Mais il existe des moyens de contourner ce problème, a déclaré Hank Green, par exemple en introduisant de nouveaux animateurs dans des émissions populaires et en leur donnant des retombées une fois que les téléspectateurs s’y sont habitués, comme NBC l’a fait avec Frasier de “Cheers”. John Green a déclaré que même si les créateurs partagent toujours les revenus publicitaires pour certains accords avec des distributeurs comme YouTube, la situation financière s’est améliorée au fil des ans.

“C’était peut-être en 2008 ou 2009 quand un groupe de créateurs ont été payés comme 5 000 $ par Carl’s Jr. pour manger un hamburger dans une vidéo YouTube”, a déclaré John Green, rappelant que la somme était considérable pour les créateurs en ligne à l’époque. “Heureusement, ils ne nous ont pas demandé.”

Le prochain chapitre de Mythical est un programme d’accélération visant à donner aux créateurs en devenir un capital pour démarrer leur entreprise sans avoir recours au sous-sol de leur beau-père.

Mythical prendra des participations dans les entreprises de ces créateurs et les conseillera, a déclaré M. Neal, en les aidant à éviter les problèmes qui troublent souvent les créateurs, tels que la fatigue et les dépenses en dents de scie.

“Vous entendez les histoires de Lambo, vous entendez les histoires de scandales et vous entendez les histoires d’épuisement professionnel”, a déclaré M. Neal. “Mais l’histoire que nous racontons aux créateurs est une histoire de succès, d’opportunités et de santé.”