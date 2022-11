Les stars de “Young Rock” parlent de leurs moments d’émission préférés

Un nouvel épisode de “Young Rock” est diffusé sur NBC ce soir et nous voulions aiguiser vos palais avec un petit aperçu des vedettes de l’émission.

Les stars de “Young Rock” parlent de leurs épisodes préférés, de la lutte et plus encore

La directrice principale du contenu de BOSSIP, Janeé Bolden, s’est rendue à Memphis pour visiter le tournage de “Young Rock” avant la première de la saison 3 la semaine dernière. Elle a parlé avec Adrian Groulx et Bradley Constant qui jouent de jeunes versions de Dwayne “The Rock” Johnson, ainsi qu’avec Joseph Lee Anderson, qui joue le père de Dwayne, le lutteur Rocky Johnson.

Nous avons commencé l’interview en demandant aux acteurs comment c’était de jouer de vraies personnes, qui se trouvent également être célèbres.

“Facile n’est pas le bon mot, car il y a beaucoup de pression sur vous, mais c’est vraiment amusant”, a déclaré Adrian Groulx à BOSSIP. “Quand je joue Dewey, je ne pense pas au fait qu’il est Dwayne parce qu’il ne savait pas ce qu’il allait devenir, alors je pense juste à la façon dont je vais agir sur le moment.”

“C’est très excitant”, a déclaré Bradley Constant à BOSSIP. “Je pense qu’avec le temps, parce que nous en sommes à la troisième saison maintenant, c’est encore plus confortable, surtout après l’avoir rencontré [Dwayne Johnson] en personne récemment, c’est très gratifiant. Cela ressemble à la gratitude que j’avais quand je l’ai réservé pour la première fois, et c’était un rôle tellement énorme, c’était très excitant et cela s’est en quelque sorte transformé en cette famille que j’ai créée. Jouer le rôle est gratifiant car il se sent tellement lié à mon enfance à certains égards. C’est très excitant.”

Pour Joseph Lee Anderson, devenir Rocky signifiait faire pousser ses cheveux, ses pattes et sa moustache pour une transformation plus convaincante en patriarche Johnson.

“La chose la plus difficile pour moi a été l’aspect physique de la transformation”, a déclaré Joseph Lee Anderson à BOSSIP. “Ça a été très très amusant de jouer Rocky. Il est tellement cool, il est tellement sympathique, il est très charismatique, contrairement à moi, mais il est aussi très idiot et maladroit, ce que j’essaie d’être tout le temps. C’est une expérience incroyable. L’avant et l’autre [mustache]ils ajoutent le pic de la veuve – mais c’est tout moi – les sideys, le mo, le fro.

Nous avons également dû demander à Anderson à quel point il était difficile de s’adapter au port de sa garde-robe de lutte – qui est principalement composée de shorts et de collants de compression.

“Je suis juste content de faire mes squats”, a déclaré Anderson. “Au début, c’était assez effrayant parce que c’était comme, ‘Oh mec, qu’est-ce que Twitter va dire ? Après la première saison, après la deuxième scène de lutte, c’était comme si d’accord, nous allions bien.

Probablement la meilleure partie de faire partie du public “Young Rock” est de voir les expériences de vie de The Rock se dérouler à la télévision. De même, les acteurs de la série nous ont dit qu’ils avaient beaucoup appris sur Dwayne Johnson simplement en se présentant au travail.

“Je ne savais rien de Dwayne à part qu’il était The Rock. C’était tout », a déclaré Joseph Lee Anderson à BOSSIP. Alors j’apprends toutes ces choses. Il ne vient pas de l’argent. Quand j’ai découvert que son père était un lutteur, je me suis dit : ‘D’accord, il a été bon toute sa vie.’ Mais ce n’est certainement pas le cas. J’ai tout appris sur qui est vraiment Dwayne et comment il est devenu ce qu’il est maintenant.

“C’est à peu près la même chose pour moi”, a ajouté Bradley Constant. “J’apprends tellement plus sur l’histoire de la lutte. Je suis né en 1998, beaucoup de ces lutteurs qui étaient vraiment grands, comme Rocky Johnson dont je n’avais aucune idée. C’est drôle quand j’ai réservé ce rôle, j’ai dit à mon père : “Je vais jouer The Rock”. Il a dit ‘Fils, que sais-tu de Rocky Johnson ?’ Il essayait de me donner toute cette leçon sur Rocky Johnson, il ne savait même pas que Rocky Johnson serait dans l’émission. Maintenant, Joseph est son personnage préféré. J’ai tellement appris sur la lutte en général. J’ai aussi grandi avec cette série en tant que personne – à cause de la série, à cause du personnage que je joue, parce que je regarde aussi un reflet de moi quand j’étais adolescent.

“J’ai beaucoup appris sur la façon dont Dwayne est devenu Dwayne parce que je le connaissais comme ce grand gars qui était un lutteur, qui est devenu acteur, il faisait tout ce que tout le monde veut faire”, a ajouté Adrian Groulx. « C’est comme ça que je le connaissais avant de venir ici pour faire le spectacle. C’était formidable d’apprendre, non seulement d’apprendre, mais d’être la personne. Nous pouvons tous en apprendre rien qu’en regardant l’émission, mais être là dans l’instant, recréer ce qui s’est passé, permet de comprendre dix fois mieux ce qui s’est réellement passé.

La série étant maintenant dans sa troisième saison, nous avons dû interroger chacun des acteurs sur leurs épisodes préférés des première et deuxième saisons.

“Dans la première saison, c’était ma journée avec André [the giant]», a déclaré Adrian Groulx à BOSSIP. “Puis la saison deux, c’était ma lutte.”

“La première saison, mon moment préféré a été le moment Hans et Franz”, a déclaré Bradley Constant à BOSSIP. “La deuxième saison, j’ai beaucoup regardé Joseph lutter et il y a eu une partie où nous avons pu le voir se faire claquer dans des tables encore et encore. C’était probablement mon morceau préféré de la deuxième saison. Je voulais le faire moi-même mais ils ne m’ont pas laissé faire. Un autre de la seconde était Adrian quand il s’est levé et luttait avec Rocky. C’était plutôt cool.

“Le tout premier match de lutte, car c’était la première fois que je luttais”, a ajouté Joseph Lee Anderson.

Pour les gens qui n’ont jamais regardé “Young Rock”, nous vous encourageons VIVEMENT à vous lancer. La partie amusante de l’émission est qu’elle parcourt différentes parties de la vie de Dwayne Johnson, vous n’avez donc pas nécessairement à commencer par le tout début du spectacle.

“Ils ne savent jamais à quel point ils peuvent s’identifier à Dwayne”, a déclaré Adrian Groulx à BOSSIP. «Ils connaissent peut-être Dwayne et regardent tous ses autres films et émissions, mais ne savent pas comment il est vraiment arrivé là où il est maintenant. Juste pour savoir comment il était enfant, au lycée, comment il a développé la personnalité sincère qu’il a.

“Il y a un équilibre sain entre voir le Rock pour ce que les gens veulent voir, ils veulent voir la lutte, ils veulent voir ces moments emblématiques, mais il y a aussi un équilibre vraiment sain entre normalité et relatabilité qui, je pense, garde les gens”, Bradley Constante ajoutée. «Nous continuons à construire un public parce que les familles peuvent regarder ensemble et elles peuvent s’identifier aux luttes familiales, elles peuvent s’identifier aux personnages. Ce sont de vraies personnes.

“C’est réel et nous faisons un bon travail pour dépeindre ces vrais moments”, a ajouté Joseph Lee Anderson. «Mais en même temps, nous gardons le cœur léger. Souvent, vous ne voulez pas voir ce méga drame, vous voulez rire – alors vous allez rire, vous allez voir Uli (Latukefu) et moi en short de butin – c’est pourquoi nous l’avons fait pour la saison 3, pour être honnête. Si vous voulez passer un bon moment, vous voulez rire et vous détendre en famille, alors ce spectacle est fait pour vous.

Branchez-vous sur un nouvel épisode de “Young Rock” ce soir, vendredi 11 novembre à 20h30 HNE sur NBC.