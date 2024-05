Walker et Laramie ont trouvé le bonheur pour toujours.

Les stars de « Yellowstone » Ryan Bingham et Hassie Harrison se sont mariés dans la ferme familiale de Harrison au Texas.

Le couple a partagé des détails et des photos de leur mariage sur le thème occidental dans un Pièce Vogue publié mercredi.

Bingham, 43 ans, portait un costume noir avec un nœud papillon, tandis que Harrison, 34 ans, portait une magnifique robe blanche avec une longue traîne.

Le code vestimentaire était « cravate noire de cowboy ».

« C’était comme quelque chose sorti d’un conte de fées », a déclaré Harrison à Vogue à propos du mariage, ajoutant : « Il y avait un sentiment palpable d’amour et d’énergie dans l’air, une sorte de magie difficile à décrire. »

Ryan Bingham et Hassie Harrison. @hassieharrison/Instagram

L’actrice a également déclaré qu’elle et Bingham étaient « émotionnels » en se lisant leurs propres vœux.

Ryan Bingham et Hassie Harrison. @hassieharrison/Instagram

«C’était difficile de retenir ses larmes. Mes vœux n’étaient pas seulement des promesses faites à Ryan mais aussi à ses enfants », a déclaré Harrison, qui est maintenant la belle-mère des trois enfants de Bingham issus de son précédent mariage avec Anna Axster.

« C’était un moment particulièrement spécial pour moi », a ajouté Harrison, « car j’ai pu leur exprimer à quel point ils comptent pour moi et quel honneur cela a été de devenir une maman supplémentaire pour eux. »

Ryan Bingham et Hassie Harrison. @hassieharrison/Instagram

Les personnages de « Yellowstone » de Bingham et Harrison sont impliqués de manière romantique dans la série, mais comme ils l’ont expliqué à Vogue, il leur a fallu un peu plus de temps pour se réunir dans la vraie vie.

«Notre histoire, c’est grâce à ma mère», a expliqué Harrison. « Elle et Ryan se sont rencontrés par hasard grâce à un ami commun lors d’un événement caritatif à Dallas pendant une pause de production. Je n’étais pas là, mais c’était justement à une époque où Ryan et moi étions en transition vers de nouveaux chapitres de nos vies.

Ryan Bingham et Hassie Harrison ont commencé à sortir ensemble en 2023. @ryanbinghamofficial/Instagram

« Ils ont commencé à parler et ont découvert combien d’amis et de connaissances basés au Texas nous avions en commun – alors, sentant une opportunité, elle a encouragé Ryan à m’appeler. »

« C’est encore aujourd’hui un émerveillement pour nous que nos chemins ne se soient pas croisés plus tôt compte tenu de toutes nos relations communes chez nous. C’était vraiment l’un de ces moments fortuits qui vous font réaliser que la vie a le pouvoir de rassembler les gens précisément au bon moment et au bon endroit », a-t-elle ajouté.

Ryan Bingham et Hassie Harrison à Las Vegas le 7 décembre 2023. Getty Images pour Bourbon de Bingham

Bingham et Harrison ont commencé à sortir ensemble en 2023, puis Bingham a proposé à son amour deux fois avant leur mariage.

Les acteurs devraient revenir pour la deuxième partie de la saison 5 de « Yellowstone », dont la production a commencé dans le Montana la semaine dernière.

Les prochains épisodes présenteront « des alliances changeantes, des meurtres non résolus, des blessures ouvertes et un respect durement gagné » alors que l’élevage de bétail de la famille Dutton se retrouve « en conflit constant avec ceux qu’il borde », a annoncé Paramount.

Hassie Harrison et Ryan Bingham dans « Yellowstone ». Paon

L’émission n’est plus diffusée depuis un an et demi, la première partie de la cinquième et dernière saison ayant été créée en novembre 2022.

La star principale Kevin Costner ne devrait pas revenir pour la seconde moitié de la saison 5. Il a quitté la série pour travailler sur son nouveau projet passionné, le western « Horizon », qui est critiqué par la critique après sa première au Festival de Cannes.