Les stars de X Factor, Jedward, ont l’air très différentes avec les cheveux plats 13 ans après le spectacle alors qu’elles posent avec un copain d’Hollywood

Les favoris de X FACTOR, Jedward, ont retrouvé leur meilleure amie d’American Pie, Tara Reid, pour un rattrapage à Los Angeles.

Les jumeaux irlandais, de leurs vrais noms John et Edward Grimes, sont devenus célèbres il y a 13 ans grâce à leurs attitudes hyperactives contagieuses et leurs coiffures hautes, mais ces jours-ci, ils recherchent beaucoup plus de haute couture alors qu’ils frappent la fashion week de Los Angeles.

Getty

Jedward a rejoint sa meilleure amie Tara pour une soirée en ville à Los Angeles[/caption]

Getty

Le trio est devenu des membres de la famille de substitution l’un pour l’autre au cours de la dernière décennie[/caption]

En posant pour des photos avec Tara lors du Fashion Life Tour à l’hôtel Alexandria de Los Angeles vendredi, il est clair que leur amitié est plus forte que jamais avec leur style de tueur qui va avec.

Tous les trois ont embrassé l’amour des looks métalliques alors qu’ils frappaient le tapis rouge, avec Tara, 46 ans, dans une robe noire sans bretelles d’inspiration rock recouverte de paillettes argentées avec une fente à hauteur de cuisse, jumelée à de grosses bottines. John l’a assortie dans une chemise, un pantalon et des chaussures entièrement noirs avec une veste de costume dorée, tandis qu’Edward portait une chemise argentée étincelante avec une veste sans manches en cuir rouge et des diamants noirs.

Absolument pétillant, les gars!

Bien qu’ils aient prouvé un match improbable, Tara Reid et Jedward sont les meilleurs amis depuis plus d’une décennie après s’être rencontrés sur Celebrity Big Brother au Royaume-Uni en 2011.

En cliquant immédiatement, le trio est désormais inséparable, les garçons passant de plus en plus de temps dans la ville natale de Tara à Los Angeles et célébrant les grandes vacances avec elle – y compris Thanksgiving et même en restant avec elle pendant de longues périodes.

En retour, Tara a passé du temps avec la famille très unie de Jedward, rejoignant même leur grand-mère pendant un certain temps lors de sa visite en Irlande.

En novembre 2020, Tara a remercié les garçons de l’avoir aidée à faire face à la nature écrasante du verrouillage du coronavirus en restant avec elle pendant deux semaines.





“Les autres gars avec qui j’ai été en quarantaine sont mes deux meilleurs amis avec qui j’ai grandi, Jedward”, a-t-elle ajouté au podcast We Hear de Page Six cette année-là.

« Nous sommes tous des artistes. Et Jedward, tu devrais voir les chansons qu’ils écrivent en ce moment !

“Ils ont la guitare entre les mains, ils écrivent toutes ces chansons”, a-t-elle ajouté. « Nous nous amusons et nous nous sentons tous mieux à ce sujet.

“Ils ont vraiment rendu cette expérience bien meilleure que ce qu’elle aurait été pour moi.”

S’exprimant précédemment sur Loose Women, Edward a crédité que leur amitié s’était encore renforcée après qu’elles aient toutes perdu leur mère la même année, devenant depuis «un réseau de soutien mutuel».

Caractéristiques de Rex

Getty