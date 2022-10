Les stars de X Factor, Geordie Shore et Changing Rooms rejoignent la légende de I’m a Celeb et Corrie dans une nouvelle émission de téléréalité effrayante

La légende de CHANGING Rooms Laurence Llewelyn-Bowen verra les tables se retourner contre lui alors qu’il ouvre ses portes à une nouvelle émission de téléréalité… seule celle-ci a une tournure extrêmement effrayante.

Le designer flamboyant a été confirmé comme la dernière star à rejoindre la version célèbre de la série anti-fantômes, Help ! Ma maison est hantée.

Laurence vit dans un manoir décadent de six chambres du XVIIe siècle dans les Cotswolds, qui peut sembler assez pittoresque et abrite en fait d’innombrables observations et apparitions fantomatiques au fil des ans depuis sa construction.

Marnie est convaincue qu'elle est suivie depuis qu'elle a posé pour une séance photo dans un cimetière

Jake croit qu'il a été suivi par un esprit

Jamais du genre à hésiter devant les extravagants, comment ses supposés amis fantomatiques ont-ils géré son amour sortant de la couleur dans leur ancienne maison ?

Eh bien, nous le saurons bientôt !

La série Discovery+ est de retour pour une deuxième saison au début de l’année prochaine. Après avoir confirmé la star de Corrie Simon Gregson et I’m A Celebrity’s Lady Colin Campbell, Le Soleil en ligne peut confirmer en exclusivité le line-up complet… et disons simplement que certains d’entre eux ont dû s’habituer à une ou deux choses qui se passent dans la nuit.

L’équipe de la série est complétée par Louie Spence de Celebrity Big Brother, Jake Quickenden de X Factor et Marnie Simpson de Geordie Shore – qui croient tous avoir des hantises gênantes dans leur vie.

Ils seront aidés dans leur enquête par le chasseur de fantômes professionnel Barri Ghai, le médium Ian Lawman et la chercheuse paranormale Jayne Harris alors qu’ils recherchent qui ou ce qui peut les hanter, et ensemble, ils essaieront de communiquer avec les morts.

Avec l’enquête qui se déroule dans la maison du jour au lendemain, les célébrités pourront-elles rester fortes ou seront-elles effrayées par de grandes révélations ?

Seront-ils capables d’aider les goules mystérieuses à passer et à les laisser en paix ?

Quoi qu’il en soit, c’est sûr d’être une télé incontournable – même si ce n’est que pour les célébrités qui hurlent. Qui a besoin d’un essai de bushtucker I’m A Celeb quand vous pouvez communiquer avec la personne décédée vivant dans la pièce voisine?

Chaque maison a été spécialement choisie pour ses histoires effrayantes et son histoire. Louie Spence est l’heureux propriétaire d’un cottage d’Essex vieux de 200 ans, mais il a été gâché par des odeurs étranges, des bosses dans la nuit et des ombres étranges apparaissant.

Le danseur et personnalité de la télévision est convaincu que c’est sa défunte mère qui vient lui rendre visite, donc cela peut s’avérer larmoyant s’il a raison, ou complètement terrifiant s’il a tort.

Pendant ce temps, Marnie, maman de deux enfants, est convaincue qu’elle est suivie par des esprits après avoir fait une séance photo dans un cimetière, ce qui s’est avéré être de mauvais augure.





Et le champion de Dancing On Ice, Jake, a documenté ses propres moments effrayants en ligne après avoir entendu des voix dans sa maison de campagne d’Essex, et a ressenti une présence spirituelle tout au long de sa vie “le suivant et le guidant”.

Pourrait-il avoir raison ?

Nous le saurons bien assez tôt.

Aide de célébrité ! Ma maison est hantée sera disponible en streaming sur Discovery + au début de l’année prochaine.

Louie est convaincu que sa défunte mère "fait des visites" à son chalet

