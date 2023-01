Les stars de “White Lotus” confirment le père des enfants de Daphné

L’invité problématique du complexe, Cameron Sullivan, est-il en fait le père de ses enfants sur Le Lotus Blanc saison 2? Pas tout à fait, selon Theo James, qui interprète le personnage.

HBO Le Lotus Blanc Sicile présente le

homme d’affaires prospère et sa femme Daphné, joué par Meghann Fahy, et révèle progressivement un côté plus sombre de leur relation extérieurement rose. Dans une scène de l’épisode 5, Fahy semble impliquer qu’elle traite l’infidélité de son mari de manière non conventionnelle, un autre invité Harper, joué par Aubrey Plaza, pourrait également envisager.

S’adressant à Harper, Daphne décrit son entraîneur, Lawrence, comme un beau mec aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Puis – apparemment par accident – elle montre à Harper une photo de ses deux enfants… dont un jeune blond platine (Cameron a définitivement les cheveux bruns).

Le tout est subtil, mais il a conduit à des spéculations sur si un, ou les deux, des enfants pourraient ne pas être ceux de Cameron. Dans un épisode du 12 janvier de Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen, Cohen a demandé à James et Fahy si dans le monde du Lotus blanc, l’entraîneur de Daphné était bien le père biologique de la progéniture de leurs personnages.

“Oui,” répondit instantanément James, avant de préciser, “Non, pas les deux.” Fahy a dit “le blond”, et James a accepté.

Dans un article de Vulture publié en décembreJames a simplement dit qu’il pensait un enfant appartenait à Cameron sans donner plus de détails. Il a noté que “la façon dont Daphné rectifie la situation est qu’elle fait des choses assez épouvantables pour ressentir un niveau de pouvoir sur Cameron. Leur relation est née de l’amour, mais elle est tombée dans un cycle de jeux et de contrôle.”