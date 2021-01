Finalement, WandaVision est là.

Ce ne sont que les deux premiers épisodes et aucun des deux ne fait grand-chose pour expliquer que WTF se passe, mais quand même, il est ici et c’est simplement un délice pour tous nos globes oculaires. Pourquoi Wanda (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) en vedette dans une sitcom? Pourquoi les décennies changent-elles sans cesse? Comment est-elle tombée enceinte si vite? Où est la merveille dans tout cela? Pourquoi tout le monde appelle Monica Rambeau (Teyonah Parris) du nom de Géraldine? Comment Vision est-elle encore vivante? On ne sait pas et on s’en fout presque – mot clé presque.

Pour l’instant, la série est juste une sitcom de voyage dans le temps très amusante et légèrement surréaliste sur deux super-héros se faisant passer pour un couple de banlieue ordinaire, et elle offre un aperçu d’une paire de personnages qui n’avaient auparavant reçu autant de projecteurs que possible. un film avec 40 autres personnages qui n’ont pas votre nom dans le titre.

« Je pense que nous pouvons les voir essayer de devenir votre couple marié moyen, désespérément », a déclaré Olsen à E! Nouvelles du voyage de Wanda et Vision sur petit écran. «Et nous pouvons les voir devenir parents. Nous pouvons voir beaucoup de couleurs de leur relation d’amour, de responsabilité et de respect et peut-être quelques secrets et peut-être des choses qui se terminent … comme ça. Donc c’est, vous savez, c’est une relation complètement étoffée qui est différente de ce que nous avons vu dans les films Marvel. »