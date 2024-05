Le mercredi 22 mai Règles de Vanderpump Les stars Ariana Madix et Katie Maloney ont ouvert les portes de leur sandwicherie tant attendue, Something About Her, au 649 North Robertson Boulevard à West Hollywood. Le couple a annoncé le restaurant en 2022 et a rencontré une série de retards, notamment un changement de chef et des problèmes d’autorisation, avant l’ouverture d’aujourd’hui. Le premier jour d’ouverture, environ 125 personnes sont restées patiemment dehors pendant des heures pour jeter un coup d’œil aux deux hommes et enfin goûter à leurs sandwichs très attendus. Dès que les portes se sont ouvertes, des fans en pleurs ont envahi les espaces restreints, qui ressemblaient à une salle d’attente pour un manège sur le thème d’un café à Disneyland.

Avec l’ouverture de Quelque chose à propos d’elle, les fans du programme Bravo peuvent désormais faire une chasse au trésor pour les stars de télé-réalité dans tous les sexy uniques Pompe Vander sites adjacents, y compris Sour, TomTom, Schwartz & Sandy’set celui de Jaxplus un arrêt bonus à Chiens de Vanderpump.

Voici la scène à Something About Her le jour de l’ouverture à 9h

La ligne: Une brume grise plane sur West Hollywood alors qu’une file commence à se former devant la boutique. À 9 heures du matin, il n’y a qu’environ sept personnes devant moi, mais une foule importante descend à peine 15 minutes plus tard, s’étendant dans la rue et se faufilant dans une ruelle. Les premiers arrivés sont installés sur des chaises de camping, tandis que le reste d’entre nous discute et s’appuie contre n’importe quelle surface verticale pour soulager nos jambes. L’ouverture du magasin est prévue à 10h

Quelqu’un en première ligne mentionne qu’il vient de l’extérieur de la ville et qu’il est allé hier soir au Schwartz & Sandy’s, le bar appartenant à Règles de Vanderpump autres stars (et ex de Madix et Maloney), Tom Sandoval et Tom Schwartz. Une autre personne parle négligemment du fait qu’il n’y a pas eu beaucoup de couverture médiatique à propos de l’ouverture en dehors de mon histoire sur Eater (ils ne savaient pas que j’étais juste derrière eux, en rapportant une autre). Une mère essaie de prendre des photos de sa fille devant le magasin, mais celle-ci rejette catégoriquement l’offre. Quelques fans sont habillés pour l’occasion, l’un portant un T-shirt Something About Her et un autre dans un Chicago tee plâtré avec le visage de Madix. La plupart d’entre nous sont emmaillotés dans des manteaux. Seuls quelques fans remarquent que Madix passe devant la file d’attente et entre dans l’arrière-boutique vers 9h30.

Un battement de mouvement derrière les volets du magasin incite quelqu’un à crier : « Je vois un corps ! À 10h03, une personne au hasard se dirige vers le devant de la file avec un haut-parleur et commence à jouer « Judas » de Lady Gaga. Les portes ouvrent enfin à 10h22

Le menu: Les sandwichs portent le nom de femmes célèbres du cinéma et coûtent entre 14 et 18 dollars. Chaque sandwich est généreusement portionné et servi avec une pointe de cornichon et une grappe de raisin sur un plateau en aluminium. Le Meg, accompagné d’une salade grecque, de tzatziki, de feta, de tomates séchées au soleil et de laitue romaine sur du lavash, est rafraîchissant – les légumes verts croquants contrastent joliment avec le piquant du tzatziki. La baguette du Diane est un peu dure, mais sa salade de thon sicilienne est utile et vaut la peine de faire un effort supplémentaire pour arracher une bouchée. Le Cameron est un véritable sandwich italien avec de l’aïoli au pesto et à l’ail, du salami, de la soppressata, de la mortadelle et des poivrons rouges rôtis. Prendre une bouchée nécessite presque de décrocher la mâchoire. La Viola, un panini à la dinde fumée et à la mayonnaise chipotle sur levain grillé, est un favori avec son profil riche en épices.

La mère de Maloney, Teri, qui aide au magasin, dit que ses sandwichs préférés sont le Meg et le Reese, ce dernier contenant de la salade de poulet. Teri me dit également à quel point elle est fière du couple et à quel point elle a eu des fourmillements en attendant l’ouverture.

La gamme de pâtisseries, qui comprend des croissants au chocolat, des biscuits et des muffins, soutient les sandwichs mais est plutôt bonne. Le biscuit au chocolat ressemble à un brownie froissé, tandis que les croissants sont hauts avec un extérieur brun doré.

L’ambiance: La scène est un véritable pandémonium à l’intérieur alors que des fans excités, certains en larmes, discutent avec Madix et Maloney qui marchent sur le sol. Partout où le couple se tourne, les selfies suivent.

L’intérieur conçu par Jon Hutman pour 15 places ressemble à quelque chose entre une comédie romantique et Le mariage de Stanford Blatch dans la seconde Sexe et la Ville film. Les murs sont recouverts de treillis décoratifs avec des bancs et des chaises rembourrés en dessous. Les coussins dans les tons de vert et de gris sont le karaté est coupé au milieu. Des appliques en fer illuminent les murs d’une douce lueur de bougie qui se reflète sur les tables et les miroirs en marbre blanc. De l’autre côté de la pièce, des peintures sont réparties sur les murs, empilées sous les treillis de sauge voûtés. C’est un grand-mère devenu fou.

Le verdict: Something About Her est une option de jour respectable à West Hollywood. Les sandwichs largement portionnés ont un goût assez bon et sont vendus à des prix inférieurs ou comparables à ceux des autres endroits du quartier. L’intérieur est confortable ; la cabine de fenêtre est idéale pour regarder les gens tout en sirotant un verre de rosé. Même avec l’affluence matinale et un système de point de vente en panne, l’équipe relève les défis sans problème tout en s’assurant que chaque client a un endroit où s’installer.

En sortant, je parcourt toute la longueur de la ligne, qui s’étend désormais au-delà de Sur, située à un pâté de maisons de là. Plus d’une décennie après avoir joué pour la première fois dans Règles de Vanderpump, Maloney et Madix ont enfin leur propre entreprise à deux pas du point de départ de leur amitié. Une fois les lignes terminées, Something About Her vaudra le détour tant pour les fans de la série que pour ceux qui ont un petit creux à West Hollywood.

Something About Her est situé au 640 N. Robertson Boulevard, West Hollywood, CA 90046, et est ouvert de 10 h à 16 h du mercredi au dimanche.



