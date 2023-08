Les stars de Two Doors Down dévastées après la mort subite de la légende de la série

Le casting de la sitcom à succès de la BBC Two Doors Down a été sous le choc après la mort subite du co-créateur de la série.

Des stars de la série à succès, dont Elaine C Smith, Alex Norton et le lutteur Grado, ont été laissées en larmes à la mort de Simon Carlyle.

Il n’y a pas de circonstances suspectes entourant sa mort.

L’homme de 47 ans d’Ayr a écrit Two Doors Down avec son ami écrivain Gregor Sharp, 52 ans, dans le cadre d’une émission spéciale unique en 2013 avant d’être commandée pour le réseau de la BBC en 2016.

Un initié a déclaré: « Simon était incroyablement populaire auprès de tous les acteurs et de l’équipe – ils sont absolument en colère à ce sujet.

« Simon était toujours sur le plateau. Tout le monde l’aimait et aimait son écriture. Personne ne peut vraiment y croire. Ils sont tous dévastés.

Une septième série sur les voisins du fictif Latimer Crescent s’est terminée fin juillet avec tous les acteurs filmés exécutant une danse du dernier jour pour une vidéo publiée sur Twitter.

Mais dans une interview avec The Scottish Sun en 2018, le célibataire Simon a raconté ses difficultés à réussir en tant qu’auteur de comédie et avait travaillé comme accueil de passagers à l’aéroport de Glasgow pour joindre les deux bouts.

Il a déclaré: «En gros, vous ne gagnez pas d’argent en écrivant pendant les 20 premières années.

« J’ai des amis d’école qui sont devenus plombiers et gagnent beaucoup d’argent avec une grande maison et une grande voiture et cela vous fait vous demander pourquoi vous continuez à essayer d’écrire. »

L’émission s’est avérée si populaire que les chefs de la BBC l’ont déplacée de BBC Two à une heure de grande écoute sur BBC1 l’année dernière.

Dans la série, Elaine C. Smith joue la voisine grossière Christine, avec Alex Norton dans le rôle d’Eric Baird, qui souffre depuis longtemps, Arabella Weir dans le rôle de sa femme Beth, Doon Mackichan dans le rôle de la copine arrosée Cathy et Jonathan Watson dans le rôle de son mari Colin et Grado. comme le diamant brut Alan.

Simon, qui a également modélisé des lave-vaisselle sur Wheel Of Fortune de STV, a déclaré: «Toute la série est basée sur la réalité.

« La plupart des gens ont une tante ivre comme Cathy. »

Jon Petrie, directeur de Comedy Commissioning, a déclaré: «Nous sommes profondément attristés par la nouvelle du décès de notre ami et collègue Simon Carlyle.

« Simon était un merveilleux comédien qui, parmi de nombreux autres crédits, a co-créé et écrit la série primée à plusieurs reprises Two Doors Down.

« Sa voix chaleureuse et comique a brillé à travers ces personnages, suscitant une énorme affection du public et l’établissant fermement comme un favori de longue date de la sitcom.

« Nos sympathies vont à sa famille et à ses amis en ces moments difficiles. »

Et Louise Thornton, responsable de la mise en service de BBC Scotland, a rendu hommage en disant: «Nous tous à BBC Scotland sommes profondément attristés d’apprendre cette nouvelle.

« Simon était un grand talent d’écrivain, apprécié pour son travail sur Two Doors Down et de nombreuses autres séries.

« Nos pensées vont à la famille et aux amis de Simon, ainsi qu’aux acteurs et à l’équipe de Two Doors Down. »

