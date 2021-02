Les stars de la réalité prennent le soleil au Mexique après que Tulum a remplacé Dubaï en tant que lieu de prédilection pour les célébrités et les influenceurs.

Cela vient après que Dubaï a rejoint la «liste rouge» du Royaume-Uni, ce qui signifie que les vols directs ont été arrêtés et que des règles strictes d’auto-isolement ont été mises en place.

Les stars de TOWIE, dont Frankie Essex et Chloé et Demi Sims, font partie des visages célèbres qui se sont dirigés vers le Mexique dans le but de remplir leurs flux Instagram avec des photos baignées de soleil en bikini.

Frankie, 33 ans, a été photographiée en train d’éclabousser dans les vagues lors d’un voyage à la plage de Tulum.

La beauté blonde a pataugé dans l’eau, l’air sensationnelle dans un maillot de bain rose avec des découpes sur les côtés.







(Image: MEGA)



Frankie a été vue suspendue avec des amis alors qu’elle jouait dans le sable et laissait tomber ses cheveux.

Pendant ce temps, Demi a été aimée pendant son séjour au Mexique avec sa compatriote star de télé-réalité Francesca Farago.

Elle est devenue publique avec la star de Too Hot To Handle, 27 ans, il y a à peine quelques semaines, et il semble qu’ils parlent déjà de mariage.







(Image: MEGA)



Demi, 24 ans, a été vue dans une vidéo Instagram se rapprochant de Francesca alors qu’elle répondait à certaines questions des fans.

Francesca lut: « Vous voyez-vous épouser la personne avec qui vous êtes? »

« Oui, » dit-elle en couvrant Demi de baisers.







(Image: INSTAGRAM)



Et Demi lui a dit: « J’attends la bague, bébé. »

Ils ont cimenté leur amour avec des hommages éternels l’un à l’autre, avec Francesca ayant « Demi » tatoué sur ses fesses et Demi ayant un « F » encré sur son poignet.

Le duo a partagé une série de clichés époustouflants sur les réseaux sociaux depuis qu’il a révélé sa relation au monde.







(Image: Instagram)



Ils sont en vacances avec la grande sœur de Demi, Chloé, 38 ans.

Chloé a également été rejointe par sa fille Madison, âgée de 15 ans, rarement vue, qui a récemment fait ses débuts à la télévision dans l’émission de télé-réalité ITVBe, The Only Way Is Essexmas.

L’adolescente, surnommée Maddie, a été vue marchant à côté de sa mère alors qu’ils exploraient la destination de vacances populaire.







(Image: chloe_simsstarship / Instagram)



Chloé a également jonché son Instagram avec de belles photos de son voyage, posant à son hôtel et sur la plage.

Tulum est devenu un lieu de rencontre populaire pour les stars et les influenceurs, dont un grand nombre ont fui le Royaume-Uni pour des «voyages de travail».