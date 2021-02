James Lock et Yazmin Oukhellou se sont officiellement séparés lors d’un voyage de travail à Dubaï.

Le couple fougueux de The Only Way Is Essex a commencé à sortir ensemble en 2017 avant de se séparer en 2019 et de se réunir l’année dernière.

La nouvelle vient à la suite d’informations selon lesquelles le duo avait ramé lors de leur voyage de travail à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

Maintenant, le couple a mis fin à leur romance on-off.

Confirmant leur séparation, James, 34 ans, a dit OK! de Dubaï: «Nous avons essayé de le faire fonctionner et nous pensions vraiment que ce serait différent cette fois-ci, mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu.

« J’ai beaucoup d’amour pour Yaz et beaucoup de respect pour elle, mais nous sommes juste mieux séparés. »







(Image: Instagram / @ jameslock_)



Pendant ce temps, Yaz, 26 ans, a également confirmé à la publication qu’ils avaient eu une scission «à l’amiable».

Elle a dit: «J’adore James mais nous ne sommes pas bien ensemble.

«Ça ne pouvait pas continuer comme ça était donc j’ai dit à James que nous devrions mettre fin aux choses et il a accepté.

Le couple s’était réconcilié en septembre de l’année dernière après un an d’intervalle.

« J’ai l’impression que les choses qui ont mal tourné dans la relation avant, nous savons maintenant les corriger cette fois », avait déclaré Yaz au magazine à l’époque. « Je considère cela comme un essai – et maintenant c’est la vraie course. »







(Image: Instagram / @ jameslock_)



Lockie avait dit à l’époque: « Je suis allé faire mon truc et elle est allée faire le sien. Quoi qu’il soit arrivé, c’est arrivé. Tout est du passé maintenant. »

James était déjà sorti avec une autre star de TOWIE, Danielle Armstrong, avant sa relation avec Yaz.

James et Yaz ont tous deux été contraints de défendre leur voyage de travail à Dubaï dans un contexte de controverse croissante concernant les infuenceurs voyageant à l’étranger pour travailler pendant la pandémie de Covid-19 et les restrictions de voyage.







(Image: Instagram)



En décembre, Yazmin s’est également adressé aux médias sociaux pour expliquer la décision du couple de se rendre à Dubaï lorsque l’Essex a été frappé par la réglementation de niveau 4.

« Juste pour que ceux d’entre vous le sachent, James et moi sommes venus à Dubaï parce que je lance quelque chose de très excitant ici en cette nouvelle année, donc je dois venir maintenant pour tout mettre en place et nous vous tiendrons au courant, » elle a écrit sur les réseaux sociaux.

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.