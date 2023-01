Les stars de Tottenham, Harry Kane et Heung-min Son, dépassent Mohamed Salah et Sadio Mane pour la plupart des buts marqués lors des matches de Premier League ensemble, mais la Corée du Sud déplore le manque de buts cette saison

Harry Kane et Heung-min Son ont marqué l’histoire mercredi soir après avoir tous deux marqué lors de la victoire 4-0 à Crystal Palace.

Le duo a maintenant trouvé le fond du filet en 34 matchs de Premier League ensemble – dépassant les anciens détenteurs du record Mohamed Salah et Sadio Mane.

Getty Kane et Son ont marqué en 34 Premier League ensemble – un nouveau record

Getty Les icônes de Liverpool, Mane et Salah, ont été dépassées par la paire de Tottenham

Peu de gens se seraient attendus à ce score catégorique à la mi-temps après que les Eagles aient dominé les Spurs pendant la majorité de la première mi-temps à Selhurst Park.

Mais les visiteurs se sont précipités hors des blocs au début de la deuxième période, Kane réalisant un doublé rapide à la 48e et à la 53e minute.

Matt Doherty a ensuite mis les Spurs trois au bon à la 68e minute, avant que Son ne frappe quelques instants plus tard dans ce qui était son premier but de haut vol depuis son triplé contre Leicester le 17 septembre.

Et cela s’est avéré être un but historique puisque Son et Kane ont maintenant marqué le plus de tous les duos de la Premier League.

Un fils ravi a déclaré à Sky Sports après le match qu’il était “désolé” pour ses coéquipiers de ne pas avoir pu contribuer davantage à cette campagne.

Il a déclaré: “C’est un endroit difficile pour venir et bien jouer. Je pense que nous l’avons mérité, en deuxième mi-temps, nous avons dominé le match et marqué quatre beaux buts.

Alamy Kane a marqué deux fois en cinq minutes lors de la victoire 4-0 à Crystal Palace

“[My goal] il était temps ! C’était incroyable. Pour être honnête, je me sentais vraiment désolé pour l’équipe parce que je pense qu’ils s’attendaient à plus que ce que j’ai fait.

“J’espère qu’aujourd’hui a été le tournant, que j’ai retrouvé la confiance et que je continuerai à aider l’équipe.”

Kane, qui n’est qu’à deux buts d’égaler le record de 266 buts de Jimmy Greaves pour les Spurs, souhaite maintenant que les Spurs démarrent en 2023 après leur revers contre Aston Villa le jour de l’An.

Il a déclaré: “Nous ne sommes pas revenus et avons eu les meilleurs résultats, nous avons bien fait à Brentford pour tirer quelque chose du match, puis perdre à domicile il y a quelques jours a été difficile.

Getty Son a complété la victoire dans ce qui était son premier but depuis septembre

“C’était un match difficile aujourd’hui loin de chez nous, donc c’était agréable de mettre cette performance en jeu.

«Je pensais que nous avions bien commencé le match, donc il s’agissait plutôt de revenir à cela en seconde période.

«Il s’agissait de déplacer le ballon rapidement, d’obtenir des points derrière, puis de la qualité dans le dernier tiers.

«Ce sont les matchs, si vous avez 1-0 de retard, vous pouvez avoir beaucoup de mal à vous y remettre.

“Les matchs arrivent vite et bien, donc c’était génial d’obtenir trois points ici. J’espère que nous pourrons poursuivre sur cette lancée dans les matchs à venir.

Les Spurs, cinquièmes, qui traînent Manchester United de deux points au classement, affronteront Arsenal dans le derby du nord de Londres lors de leur prochaine sortie de haut niveau le 15 janvier.