Les stars de Top Boy, Downton Abbey et Cold Feet font équipe pour un premier regard sur le nouveau thriller ITVX Riches

ITVX a publié un premier aperçu explosif de la nouvelle série dramatique étoilée Riches.

Le thriller en six parties met en vedette Sarah Niles de Ted Lasso, Hermione Norris de Cold Feet, Brendan Coyle de Downton Abbey, le mannequin Jourdan Dunn et Adeyinka Akinrinade de Top Boy.

Riches, qui est écrit et créé par Abby Ajayi, sortira sa première bande-annonce vendredi soir pendant I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! et devrait sortir le 22 décembre.

Le nouveau drame suit les exploits de la famille Richards élégante, privilégiée et super réussie dirigée par le magnat des affaires basé à Londres Stephen Richards, joué par la légende de Holby City Hugh Quarshie.

Cependant, avec sa mort soudaine, sa famille est bouleversée par le retour de sa fille et de son fils américains séparés, Nina et Simon, interprétés par Deborah Ayorinde et Emmanuel Imani, de New York.

Leur arrivée provoque bientôt une confrontation désordonnée avec la femme de Stephen, Claudia, jouée par Sarah, et les enfants de leur mariage – Alesha, joué par Adeyinka, Gus (Ola Orebiyi) et Wanda (Nneka Okoye) alors qu’ils se disputent le contrôle de la famille noire. empire de la coiffure et de la beauté, Flair & Glory.

Andre, joué par CJ Beckford, la fidèle PA Maureen, jouée par Hermione, et le conseiller juridique de Stephen, Gideon, joué par Brendan, sont également pris au milieu de la lutte pour le pouvoir pour le contrôle de Flair & Glory.

La nouvelle série verra également le mannequin britannique Jourdan, 32 ans, jouer le rôle de Davina dans son rôle d’actrice.

La créatrice Abby, qui a travaillé sur How To Get Away With Murder et Four Weddings and a Funeral, a précédemment décrit le drame comme une “lettre d’amour à Black London”.

Elle a ajouté: “Cela a été passionnant de créer la famille Richards et de célébrer leur opulence, leur ambition et leur courage d’immigrant.”





Les six épisodes du drame seront diffusés en exclusivité sur ITVX au Royaume-Uni à partir du 22 décembre.

Alors qu’Amazon Studios a coproduit la série et sera diffusée aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, dans les pays nordiques et en Afrique subsaharienne.