Les stars de “The Flatshare” ont fait leurs propres cascades : écrire des post-its

LONDRES – Les stars de “The Flatshare” Jessica Brown Findlay et Anthony Welsh ont pu faire toutes leurs propres cascades dans leur nouvelle série télévisée rom-com. Les cascades en question ? Écrire des Post-it, ce qui nécessitait parfois plusieurs prises : « J’en ai tellement reçu en me disant : « C’est super, mais ce n’est pas comme ça que vous épelez ce mot », a dit Brown Findlay en riant.

Basé sur le best-seller de Beth O’Leary qui a été traduit dans plus de 25 langues, “The Flatshare” tourne autour de deux étrangers qui vivent dans le même appartement – l’un la nuit et l’autre le jour. Ils communiquent à travers les notes autocollantes. Il commence à être diffusé sur Paramount Plus le 1er décembre.

“Nous avons fait toute notre propre écriture”, a expliqué Brown Findlay.

Welsh a ajouté qu’ils devaient écrire environ cinq de chaque note.

“Jessie le sait maintenant, mais j’étais dans une sorte de compétition secrète avec elle parce que chaque jour, le département des accessoires disait:” Vous avez comme un lot à faire aujourd’hui. Et je me dis : ‘Combien en avons-nous ?’ », a-t-il décrit. « ‘Nous en avons 40.’ ‘D’accord, 40 – putain. Combien Jessie en a-t-elle fait ? “Elle les a tous faits.”

La série télévisée suit la relation qui se développe entre Leon et Tiffany, joué par Welsh (“Fleabag”, “The Great”) et Brown Findlay (“Downton Abbey”, “Brave New World”).

La majeure partie du spectacle se déroule dans l’appartement londonien que partagent les personnages, qui avait des panneaux qui pouvaient être retirés pour permettre le tournage dans le petit espace.

Dès que Tiffany emménage, elle prend le contrôle de l’espace, a déclaré Welsh.

«C’était comme si Tiff était à l’appartement dès le premier jour. Et j’étais comme, ‘OK Peter (Cattaneo, réalisateur), dis-moi ce qui est à moi et ce qui est à elle’, et comme, 85% de ces trucs sont à Tiffany », a-t-il dit. “Leon vit presque une vie très simple, minimaliste, mais elle apporte beaucoup de couleur dans le décor.”

Brown Findlay a dit qu’elle avait “beaucoup de colocataires et des appartements fous”.

“J’ai loué un appartement une fois parce qu’il y avait du papier peint Harry Potter dans les toilettes. Je n’ai tout simplement pas vu d’autre, comme, tout le reste de l’appartement était terrible et j’ai tout ignoré », a-t-elle déclaré.

Elle a admis s’inquiéter d’être “comme la colocataire bizarre qui ne sortait pas beaucoup de sa chambre” dans ses arrangements de colocation passés.

«Parfois, vous vous dites simplement:” J’ai juste besoin d’espace “ou aimez prendre de très longs bains et tout, puis ils se disent:” Vous avez utilisé toute l’eau chaude “”, a-t-elle déclaré. “Ouais, je ne sais pas si j’ai toujours été génial.”

Mais pour leur propre colocation, les acteurs principaux – qui ne s’étaient jamais rencontrés auparavant – étaient ravis de travailler ensemble.

“Nous nous sommes en quelque sorte fangirlés”, a déclaré Brown Findlay.