Les cinéphiles noirs bourdonnent d’une comédie d’horreur bruyante Le noircissement qui a été créée pour des critiques élogieuses le week-end du 19 juin dernier.

Le noircissement s’articule autour d’un groupe d’amis qui se réunissent pour une escapade le week-end du 19 juin pour se retrouver piégés dans une cabane isolée avec un tueur tordu. Forcés de respecter ses règles, les amis se rendent vite compte que « ce n’est pas un putain de jeu ».

Regardez la bande-annonce ci-dessous :

Dirigé par Histoire de Tim (Salon de coiffure) et co-écrit par Tracy Olivier (Voyage entre filles) et Dewayne Perkins (Le spectacle Amber Ruffin), Le noircissement étoiles Antoinette Robertson, Murs Sinqua, Grace Byer, X Mayo, Melvin Gregg, Jermaine Fowler, Yvonne Orji, Jay Pharoahet Perkins dans un film qui pose la question brûlante : si tout le casting d’un film d’horreur est noir, qui meurt en premier ?

Date limite rapporte que Le noircissement a émergé comme l’un des titres d’acquisition les plus en vogue au Festival international du film de Toronto avec trois offres pour au moins 20 millions de dollars.

« The Blackening est un film d’horreur extrêmement divertissant qui fait peur tout en renversant le genre de manière hilarante », a déclaré Jason Constantine, président de Lionsgate, Acquisitions et coproductions par Date limite. « Tim Story, Tracy Oliver et Dewayne Perkins ont livré un film qui fonctionne à plusieurs niveaux – en tant que grands fans du genre, ils sont capables d’être fidèles aux conventions tout en les renversant. Nous sommes également ravis de retrouver MRC Film alors que nous apportons les rires et les frissons de ce film au public.

Nous avons rencontré Jay Pharoah, Sinqua Walls, Jermaine Fowler et Melvin Gregg au American Black Film Festival où nous avons joué un hilarant ronde de Black Jeopardy. Découvrez-le ci-dessous :

Le noircissement joue maintenant dans les théâtres partout!