Les stars de T1 Esports détaillent les coulisses de leurs films de marque Odyssey – Samsung Global Newsroom

Les moniteurs de jeu sont l’un des outils les plus puissants pour les joueurs d’esports, en particulier lorsqu’il s’agit d’améliorer l’expérience de jeu grâce à des angles de vision plus larges et des taux de rafraîchissement plus rapides.

Cette année marque le troisième anniversaire du partenariat entre Samsung Electronics et T1, une équipe d’esports sud-coréenne avec une série de victoires en championnat à son actif. Depuis 2020, Samsung fournit au T1 des moniteurs de jeu Odyssey pour présenter la technologie de pointe de l’entreprise aux joueurs et au public.

Pour célébrer la sortie de la gamme de moniteurs de jeu 2023, Samsung a dévoilé une série de trois vidéos de marque présentant l’Odyssey Neo G9 de 57 pouces, l’Odyssey OLED G9 de 49 pouces (G95SC) et l’Odyssey Ark amélioré de 55 pouces (G97NC). Ces films ont été produits par le célèbre réalisateur sud-coréen Yunsung Kang, notamment connu pour « The Outlaws » (2017), « Longue vie au roi » (2019) et « Big Bet » (2022). Dans une aventure de combat à la fois moderne et médiévale, les téléspectateurs peuvent suivre l’équipe T1 et voir comment les moniteurs de jeu Samsung jouent un tour choquant. Samsung Newsroom a rencontré le réalisateur Yunsung Kang et les membres de T1 « Keria », « Gumayusi », « Faker », « Oner » et « Zeus » pour en savoir plus sur leur expérience en coulisses.

Q. Que pensez-vous des nouveaux modèles Odyssey ?

« Faux » : Les moniteurs Odyssey ne cessent de s’améliorer. Le nouveau Odyssey Neo G9 de 57 pouces est vraiment impressionnant avec son écran massif qui attire l’attention. Je n’avais pas réalisé sa taille de loin, mais j’en ai pleinement saisi l’ampleur en m’approchant. L’Odyssey Neo G9 est le choix idéal pour ceux qui préfèrent un moniteur plus grand.

‘Uner’ : L’Odyssey OLED G9 est si grand qu’il ressemble presque à un téléviseur plutôt qu’à un moniteur typique. Cela pourrait également être utile lorsque vous regardez des vidéos.

‘Zeus’: Tous les moniteurs ont des dimensions énormes. L’écran ultra-large m’aide à jouer à League of Legends de manière stratégique, offrant une vue large de la carte et une expérience de jeu incroyablement immersive.

Q. En tant que joueur, quelle est votre priorité absolue lorsque vous choisissez un moniteur ?

« Faux » : La plupart des joueurs apprécient le temps de réponse et le taux de rafraîchissement. Je préfère un moniteur avec un temps de réponse rapide pour minimiser les images fantômes.

‘Uner’ : Le taux de rafraîchissement est le facteur le plus important pour moi. Je vérifie toujours si un moniteur prend en charge un taux de rafraîchissement de 240 Hz.

« Kéria » : Bien que j’utilise un moniteur avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz, les moniteurs avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz ou plus sont suffisants pour la plupart des utilisateurs.

‘Gumayusi’ : Contrairement à certains joueurs, je ne suis pas très sensible aux spécifications du moniteur. Cependant, comme je suis habitué à des taux de rafraîchissement élevés, passer à des spécifications de mauvaise qualité pourrait nuire à mes compétences. Je veux me concentrer uniquement sur le jeu lui-même.

‘Zeus’: Je suis d’accord avec « Oner » : le taux de rafraîchissement est également crucial pour moi. J’avais un moniteur avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, mais l’expérience de jeu était bien plus fluide une fois que je suis passé à un moniteur avec un taux de rafraîchissement plus élevé. Je ne peux pas imaginer revenir à un moniteur à faible taux de rafraîchissement maintenant.

Yoonsung Kang, le réalisateur derrière le film de marque Odyssey Neo G9 2021, a repris le travail sur les films de marque Odyssey 2023.

Q. Quel était votre objectif principal lors de la planification de ce film de marque Odyssey ?

Yoonsung Kang : Ma priorité absolue pour ce projet était de me concentrer sur la taille immense des moniteurs. A ce titre, j’ai prévu un concept autour d’une bataille médiévale à grande échelle pour mettre en valeur efficacement les avantages de l’Odyssée.

Q. Pouvez-vous partager certains des moments forts de ce film de marque ?

Kang: L’un des moments marquants de ces vidéos est le rebondissement inattendu de l’intrigue. L’histoire suit l’équipe T1 qui change le cours d’une bataille – puis un rebondissement se produit. Juste au moment où les membres croient avoir gagné la bataille, « Faker » agrandit l’écran pour révéler davantage d’ennemis approchant des deux côtés. C’est un rebondissement qui ne manquera pas de captiver les téléspectateurs.

Q. Comment c’était de s’éloigner de vos matchs habituels et de vos entraînements quotidiens pour participer à ce film de marque ?

« Oner », « Zeus » et « Kéria » : Nous avons été vraiment impressionnés par le fait que la chorégraphie intègre nos poses caractéristiques. Même si au début nous étions inquiets – nous ne sommes pas des danseurs – les instructions détaillées du chorégraphe nous ont aidé à mener à bien le projet. J’espère que nos fans apprécieront les vidéos.

« Faux » : Dans l’ensemble, ce fut une expérience nouvelle et rafraîchissante. J’ai déjà participé à des émissions de télévision avec de nombreuses caméras, mais c’était la première fois que je dansais. Je me sentais un peu gêné mais excité en même temps.

Q. Parmi les moniteurs Odyssey que vous avez eu la chance d’essayer, lequel est votre préféré ?

« Faux » : Mon préféré est l’Odyssey OLED G9 de 49 pouces. J’aime son temps de réponse rapide et son design métallique élégant à l’arrière.

‘Zeus’: L’Odyssey OLED G9 de 49 pouces est également mon premier choix. L’éclairage Infinity Core affiche des couleurs arc-en-ciel fascinantes et le design en métal donne au moniteur une ambiance chic.

« Kéria » : Pour moi, l’Odyssey Neo G9 de 57 pouces est le plus attrayant : la coque arrière blanche et brillante est luxueuse.

‘Gumayusi’ : J’ai déjà utilisé l’Odyssey Ark dans le salon du QG de T1 et j’ai apprécié la fonction Multi View car j’aime jouer à plusieurs jeux simultanément. Parce que je préfère les grands écrans, mon premier choix est l’Odyssey Neo G9 de 57 pouces.

‘Uner’ : Honnêtement, il est difficile d’en choisir un seul. Les nouveaux modèles Odyssey sont étonnants avec leurs grands écrans et leurs affichages larges. Je les aime tous.

Regardez l’équipe T1 en action et découvrez la dernière gamme de moniteurs de jeu Odyssey dans le film de la marque ci-dessous.