Les stars de « Supernatural » Ruth Connell et Rob Benedict sont fiancés

La reine de l’enfer et Dieu lui-même – ils forment un mariage parfait, euh, au paradis.

Surnaturel les anciens Ruth Connell et Rob Benedict sont officiellement fiancés, Divertissement hebdomadaire peut confirmer. Benoît a d’abord laissé échapper la nouvelle dimanche, lorsqu’il a qualifié son partenaire de longue date de « ma fiancée » lors d’une conversation téléphonique. panneau au Salut à Les garçons congrès dans le New Jersey.

Dans une nouvelle interview avec PERSONNESBenedict a parlé de l’heureuse nouvelle, révélant que le couple avait secrètement prévu de se marier début 2024.

« Nous nous sommes fiancés plus tôt dans l’année, juste avant d’accueillir notre fille Margaret au monde », a déclaré Benedict au média. « La bague a été conçue par la designer new-yorkaise Sophie Ratner. »

Ruth Connell et Rob Benedict.

Amy Sussman/Getty



Faisant référence à la fille et au fils qu’il partage avec son ex-femme, Mollie, il a noté que le couple a reçu « beaucoup d’amour et de soutien de la part de [his] les enfants plus âgés. »

Il a ajouté : « Nous sommes très heureux et impatients de vivre l’aventure. »

Les représentants de Benedict et Connell ont refusé de commenter davantage.

Inscrivez-vous pour Divertissement hebdomadairela newsletter quotidienne gratuite de pour obtenir les dernières nouvelles télévisées, des premiers aperçus exclusifs, des récapitulatifs, des critiques, des interviews avec vos stars préférées et bien plus encore.

Benedict, 54 ans, et Connell, 45 ans, sont tous deux apparus dans plusieurs saisons de la longue série CW, en tant que personnages à la fois amis et ennemis du duo fraternel chasseur de monstres, Sam (Jared Padalecki) et Dean Winchester (Jensen Ackles).

Connell a passé six saisons dans le rôle de Rowena MacLeod, une sorcière et la mère de Crowley de Mark Sheppard, qui a finalement été couronnée reine de l’enfer. Benedict est réapparu tout au long des 15 saisons de la série dans le rôle de Chuck Shurley, un prophète qui s’est révélé plus tard être Dieu déguisé. Les deux hommes finiront par se croiser lorsque Benedict reviendra dans la série dans la saison 11.

Rob Benedict et Ruth Connell.

Katie Yu/La CW



La nouvelle de leurs fiançailles s’inscrit dans une année marquante pour le couple, qui a accueilli leur fille, Margaret Vivian, le 12 janvier. Un mois plus tard, Connell a annoncé la nouvelle sur Instagrampartageant des photos des petits pieds et mains du nouveau-né avec la légende : « 4 semaines aujourd’hui… Le moment le plus extatique de ma vie a été d’entendre le cri sain de Margaret Vivian Benedict lors de l’accouchement… 01.12.24. Amoureux. Très attendu. »

Elle a ajouté : « Merci @robenedict Je vous aime, Calvin et Audrey, à tous nos amis et à notre famille – proches et lointains – et à toutes les charmantes personnes ici qui nous ont tant soutenus.

Benedict et Connell ne sont pas les seuls acteurs à avoir trouvé l’amour au cours d’une relation prolongée. Surnaturel famille. Padalecki a rencontré sa femme Geneviève sur le tournage en 2008, lorsqu’elle a rejoint la quatrième saison dans le rôle du démon Ruby. Bien que son mandat dans la série ait duré une seule saison (et deux futurs camées), le couple s’est marié en 2010 et a ensuite partagé à nouveau l’écran pour la série CW de Padalecki, Marcheur.

2024 en avait déjà apporté une autre Surnaturel romance à l’attention des fans, lorsque les acteurs DJ Qualls et Ty Olsson – qui incarnaient respectivement Garth et Benny – ont annoncé leurs fiançailles. Bien qu’ils ne se soient jamais croisés à l’écran, le couple s’est rencontré lors d’une convention de fans pour la série et est rapidement devenu inséparable.

« Au cours des 10 dernières années, notre relation a évolué pour devenir ce qu’elle est aujourd’hui, et maintenant nous nous marions », a déclaré Qualls en mai lors de son Verrouillé et probablement chargé podcast avec Kelly Blackheart. « Nous allons être des vieillards ensemble, ce qui est fou. C’est le meilleur ! »