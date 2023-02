Les stars de Strictly Tess Daly et Claudia Winkleman signent un contrat encore plus important à six chiffres pour animer l’émission pendant deux ans de plus

Tess Daly et Claudia Winkleman de STRICTLY Come Dancing célèbrent la signature d’un nouveau contrat de deux ans pour animer le spectacle.

On pense que le duo a conclu un accord encore plus important à six chiffres pour revenir au concours de danse BBC1, qu’ils organisent ensemble depuis 2014.

Getty – Contributeur

Tess Daly et Claudia Winkleman de Strictly ont signé un énorme contrat à six chiffres pour animer une émission pendant encore deux ans[/caption] Instagram

Claudia et Tess animent l’émission ensemble depuis 2014 et sont devenues synonymes du programme[/caption]

Il est probable qu’ils grimpent encore plus haut dans la liste des plus gros revenus de la BBC avec Tess, 53 ans, et Claudia, 51 ans, qui devraient déjà recevoir un salaire combiné de la société de plus de 300 000 £.

Un initié de la télévision a déclaré: «Les chefs de Beeb adorent Tess et Claudia et ne rêveraient pas de les perdre un jour.

«Ils sont particulièrement fiers du fait qu’ils ont deux femmes qui animent une émission un samedi et un dimanche aux heures de grande écoute sur BBC1. C’est une position enviable.

“Les principales dames de Strictly peuvent exiger un prix élevé, mais les Beeb les considèrent comme un excellent rapport qualité-prix compte tenu de leur popularité auprès des téléspectateurs.

“Au cours des neuf années où elles ont été à la tête de l’émission, Tess et Claudia sont devenues synonymes du programme et les patrons ne pouvaient pas envisager qu’elles n’en soient pas les présentatrices.

“C’est pourquoi les dirigeants sont si désireux de les inscrire pour encore deux ans et de s’assurer qu’ils ne se font pas braconner par un diffuseur rival pour leurs grandes émissions.”

Tess a animé Strictly depuis son lancement en 2004, initialement aux côtés de la légende du showbiz Bruce Forsyth jusqu’à ce qu’il quitte la série en 2014.

L’année dernière, elle a déclaré : « Je ne peux pas imaginer être ailleurs.

« Ce sera la 18e année, et je suis toujours aussi passionné.

“J’aime la réalité, ne sachant pas ce qui va se passer ensuite.”

En 2014, Claudia a pris la relève en tant que co-présentatrice de l’émission principale avec Tess, après avoir dirigé l’émission dérivée Strictly Come Dancing: It Takes Two de 2004 à 2010.

Elle a récemment insisté sur le fait qu’elle était reconnaissante pour le travail et qu’elle le ferait aussi longtemps que les patrons le voudraient.

Interrogée sur l’idée de partir, elle a plaisanté: “Ils devraient encore retirer mes mains froides et mortes de cette Glitterball brillante.”

Mais Claudia, qui anime sa propre émission sur Radio 2, est de plus en plus recherchée.

L’année dernière, elle a dirigé la nouvelle émission de télé-réalité The Traiters ainsi que la nouvelle émission de quiz de Channel 4 One Question.

Ses revenus totaux, y compris le travail publicitaire, ont été estimés à plus d’un million de livres sterling.

Tess limite en grande partie son travail télévisé à Strictly, bien qu’elle ait également des accords publicitaires en place.

Son mari, Vernon Kay, a récemment déclaré que le couple, qui a deux filles, considérait Strictly comme leur troisième enfant car c’était si important pour elle.

Il a ajouté qu’elle voulait animer l’émission jusqu’à ses 80 ans, tout comme son ancien co-animateur Bruce, décédé en 2017 à l’âge de 89 ans.

Bien que le nouvel accord assure la position de Tess et Claudia en tant que deux des présentateurs les mieux payés à la télévision, Strictly reste également l’une des émissions de télévision les plus regardées.

La finale de l’année dernière, qui a vu la pro polonaise Jowita Przystal remporter le Glitterball avec le naturaliste de la télévision Hamza Yassin, a été regardée par près de dix millions de téléspectateurs.

La BBC et les représentants de Tess et Claudia ont refusé de commenter.

Bbc

Tess a d’abord dirigé le spectacle avec le regretté Bruce Forsyth[/caption]