Les stars de Strictly se réunissent pour un nouveau spectacle énorme des mois après leur départ

RYLAN Clark a, d’une manière ou d’une autre, réussi à transformer ses vacances en un travail à plein temps – et je suis rempli d’admiration.

L’hôte continue de préparer son journal après avoir quitté Strictly: It Takes Two et s’est inscrit pour présenter un nouveau carnet de voyage de la BBC aux côtés de Rob Rinder.

Éclaboussure

Rylan Clark s’est inscrit pour présenter un nouveau carnet de voyage de la BBC aux côtés de Rob Rinder[/caption] Rex

Il partira directement du tournage de son projet actuel – l’émission de téléréalité The Bar, à Zante, en Grèce – en Italie pour la nouvelle émission.

Le Grand Tour de Rob et Rylan verra les copains partir à l’aventure pour suivre le chemin du poète hédoniste du XIXe siècle Lord Byron, guidé par ses lettres et ses journaux.

Ensemble, ils retraceront également les pas d’innombrables aristocrates anglais qui ont pris ce qui est devenu connu sous le nom de Grand Tour – l’année sabbatique originale.

Une source a déclaré: «Rylan et Rob forment le duo parfait pour cela.

« Ils aiment tous les deux les voyages et ont le goût des belles choses de la vie.

«Mais les deux viennent à la poursuite du plaisir dans des directions différentes.

« Cela constituera une approche unique d’un chemin parcouru et on espère qu’il y aura de la place pour une autre série si les téléspectateurs adoptent le thème. »

La série BBC Two a été inspirée par le prochain 200e anniversaire de la mort de Byron.

Mais Rylan a des intentions un peu plus modernes.

Il m’a dit : « Quand j’ai découvert que Rob et moi allions voyager en Italie pour le Grand Tour, je n’aurais pas pu faire ma valise plus vite.

« Rob m’apprendra tout sur l’histoire et l’art italiens en suivant les traces des grands noms de la culture, tandis que je montrerai à Rob comment danser dans les bars.

« Cette série va être révélatrice et je parie que nous allons rire ou deux en cours de route. »

Rob a ajouté : « Nous suivrons les traces de certains des plus grands contributeurs culturels de l’histoire.

« Bien que Rylan et moi ayons des intentions différentes pour notre voyage, je ne vois personne avec qui je préférerais faire ce voyage. »

Le Beeb promet que la série offrira une « perspective totalement nouvelle » sur l’Italie.

Sachant à quoi ressemble Rylan lors d’une grande soirée, je ne pourrais pas être plus d’accord.

Pennsylvanie

Rylan Clark a quitté l’émission Strictly spin-off It Takes Two en avril après quatre ans[/caption]

Bizbit Le week-end ESPITE rapporte qu’il a été supprimé, Channel 4 insiste sur le fait que l’émission controversée de fin de soirée Naked Attraction ne va nulle part. . . pour l’instant. Les patrons promettent qu’une nouvelle série dirigée par Anna Richardson reviendra l’année prochaine. Ce sera la 12e série de l’émission de rencontres, qui a été lancée en 2016.

PAS D’AMOUR PERDU POUR LUTHER

LE FLIC TROUBLÉ Luther pourrait bien finir par être le rôle déterminant d’Idris Elba.

Mais les choses auraient pu être très différentes, car il a failli s’inscrire à la série américaine Lost à la place.

AFP

Idris Elba a révélé qu’il avait choisi la série Luther de la BBC plutôt qu’un rôle dans l’émission américaine à succès Lost[/caption]

La carrière d’Idris est montée en flèche grâce au rôle de DCI John Luther dans la série BBC One, mais il s’était déjà construit une suite en Amérique grâce à son travail dans The Wire.

Il a dit: « Ma carrière allait bien, j’avais fait Stringer Bell [in The Wire] et je me souviens avoir lu cette émission télévisée en six épisodes sur la BBC et tout le monde disait : « Tu es sûr que tu veux rentrer chez toi pour faire ça ?

« J’étais comme, ‘Cela va changer ma vie.’ Et il l’a fait.

« En même temps que Luther, on m’a proposé un rôle dans Lost.

« J’allais être un personnage pendant une saison et, à l’époque, Lost était la plus grande série au monde.

« Mais je me souviens avoir pensé, ‘Non, je vais bien. »

Bizbit EASTENDER Shona McGarty a été déconcertée après qu’un fan lui ait envoyé un exercice Black & Decker. L’actrice, qui joue Whitney depuis 2008, a déclaré: « On m’a envoyé une fois un exercice Black & Decker. « J’ai téléphoné à mon père et j’ai dit: » Papa, je pense que cela pourrait être une menace de mort « et il a dit: » Oh, est-ce [the drill] quelque chose de bon ? »

LA TOT PEUR DE SHARON

SHARON HORGAN a révélé qu’elle avait accepté le rôle de Nicci dans le nouveau drame de la BBC Best Interests après une expérience de mort imminente avec sa fille alors qu’elle était bébé.

Le programme suit le couple marié Nicci et Andrew, joué par Sharon et Michael Sheen, dont la fille Marnie a une maladie potentiellement mortelle.

Pennsylvanie

Sharon Horgan incarne Nicci dans le nouveau drame de la BBC Best Interests aux côtés de Michael Sheen[/caption]

Ce fut un flash-back terrifiant sur la propre fille de Sharon, Sadhbh, et son combat contre la méningite lorsqu’elle était enfant.

Elle a déclaré: «Depuis que ma fille est arrivée, je suis une épave émotionnelle.

« Ma fille de 19 ans était très malade quand elle avait environ 16 mois. Pendant un court laps de temps, nous ne savions pas si elle mourrait.

Best Interests commence ce soir à 21h sur BBC One.

CORRIE ‘N’ CHIPZ

La star de RUPAUL’S Drag Race et The Celebrity Circle, Baga Chipz, envisage un passage à Weatherfield.

La drag queen tient à décrocher un camée de savon et aimerait être vue en train de tirer des pintes dans The Rovers.

Canal 4 / Rachel Joseph

Baga Chipz, star de RuPaul’s Drag Race et The Celebrity Circle, envisage un passage à Weatherfield[/caption]

Baga a déclaré: « Si je pouvais faire n’importe quel spectacle dans le monde, ce serait Coronation Street. J’aimerais le faire.

«Ils ont une drag queen à EastEnders.

«Je serais vraiment du Nord et je sortirais de la voiture avec mes talons et tirerais une bouffée de cigarette.

«Je serais comme le vrai dur à cuire qui traîne la nuit et travaille parfois derrière le bar avec ma perruque. J’adorerais faire ça.

La Londonienne Baga dit qu’elle se sent beaucoup plus à l’aise avec ses homologues du Nord qu’avec les vedettes du cinéma.

Elle a ajouté: « Je préfère être à Corrie qu’à Hollywood. »