Les stars de Strictly se dirigent vers les répétitions avant le lancement alors que Kym Marsh et Mollie Rainsford font une préparation de dernière minute

KYM Marsh et Dianne Buswell étaient tout sourire alors qu’ils se dirigeaient vers la dernière répétition de Strictly Come Dancing avant le premier spectacle en direct.

L’actrice de Coronation Street a coupé une silhouette décontractée dans un haut noir, des leggings de sport assortis et une paire de baskets.

James Curly

Kym Marsh a coiffé ses mèches brunes directement en quittant son hôtel à Londres[/caption]

James Curly

Dianne Buswell a flashé ses abdos dans un crop top vert kaki[/caption]

Elle a enfilé une paire d’écouteurs autour du cou et a coiffé ses mèches brunes droites en quittant son hôtel à Londres.

Pendant ce temps, Dianne a flashé ses abdominaux dans un crop top vert kaki, associé à une paire de jeans noirs et une veste en cuir.

La danseuse professionnelle a complété le look avec une paire de bottes et portait un grand sac à imprimé léopard.

Molly Rainford était tout sourire alors qu’elle sortait dans une veste orange accrocheuse, associée à un haut court noir et un jean bleu.

Ellie Simmonds, Jayde Adams, Will Mellor et Tyler West ont rejoint leurs collègues célébrités et partenaires professionnels alors qu’ils se dirigeaient vers les studios.

La juge Shirley Ballas est apparue dans un esprit jovial alors qu’elle souriait et tenait un bouquet de fleurs et une boîte de chocolats alors qu’elle quittait les studios de la BBC.

L’émission de lancement préenregistrée, qui devait initialement être diffusée le 17 septembre, a été reportée à ce soir après le décès de la reine Elizabeth II.

L’émission de lancement de Strictly, qui a été filmée le 7 septembre, verra les célébrités de cette année découvrir leurs partenaires professionnels pour la première fois.

Les couples se sont entraînés avant leur première représentation, qui aura lieu un jour après le lancement, dans son créneau prévu le 24 septembre.

Les directives du gouvernement ont déclaré que les événements de divertissement n’ont aucune obligation d’être annulés ou reportés pendant la période de deuil, bien que cela ait été fortement suggéré comme une marque de respect.





Cela vient juste une semaine après la sortie de la première bande-annonce de Strictly de cette année, montrant les danseurs professionnels de cette année.

Cette série a également vu l’introduction de quatre nouveaux professionnels, le vainqueur de la Coupe d’Europe Vito Coppola, le champion national chinois Carlos Gu, l’ancienne championne nationale britannique des moins de 21 ans Lauren Oakley et la championne de danse latine Michelle Tsiakkas.

Cette série sera la première en trois ans à être diffusée sans mesures Covid, ce qui a obligé les patrons à introduire des restrictions, notamment des «bulles» pour la formation et un nombre d’audience limité.

