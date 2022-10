Les stars de Strictly Molly Rainford et Tyler West se rapprochent et sont vues flirter dans les coulisses de la soirée de remise des prix

STRICTLY’S Molly Rainford et Tyler West se sont rapprochés et flirtent dans les coulisses.

Molly, 21 ans, qui a dansé sur Running Up That Hill hier soir, et Tyler, 26 ans, ont été photographiés devant une soirée de remise des prix en train de rire ensemble lundi dernier.

La chanteuse et actrice laisse également fréquemment des emojis de cœur sous les photos Instagram de Kiss FM DJ Tyler sur les réseaux sociaux.

Un initié de Strictly a déclaré: «Tout le monde dans l’émission parle de la façon dont la paire est séduisante.

«Ils sont tous les deux jeunes et célibataires et se sont vraiment bien entendus et on a donc l’impression que la romance est au rendez-vous.

«Ils semblent toujours sourire et rire.

Tyler est bien connu sur le plateau pour ses plaisanteries et sa nature amicale et a définitivement impressionné Molly avec son sens de l’humour.

Hier soir, Molly et son partenaire de danse Carlos Gu, 28 ans, ont séduit le public en interprétant le tango argentin sur le tube de Kate Bush.

Pendant ce temps, Tyler et sa pro Dianne Buswell, 33 ans, ont dansé le cha cha cha sur Day-O (The Banana Boat Song).

Molly, qui joue dans l’émission à succès CBBC Nova Jones, est devenue célèbre dans son enfance en atteignant la finale de Britain’s Got Talent en 2012.





Elle était liée à Strictly pro Nikita Kuzmin, 24 ans, plus tôt ce mois-ci, mais il semble avoir retrouvé sa petite amie allemande intermittente Nicole Wirt.

Molly, qui s’est retrouvée dans la danse le week-end dernier, a déclaré vendredi: “Nikita et moi ne sommes que des amis.

Je pense que c’est parce qu’on a le même âge, on s’entend bien.

« Je n’ai pas le temps à ce jour. Je suis trop occupé.

Carlos dit: “Absolument pas, tu dois être dans cette salle de répétition, il n’y a pas d’autres distractions pour toi.”