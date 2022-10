Les stars de Strictly Come Dancing ont l’air nerveuses alors qu’elles se dirigent vers les studios de la BBC avant la soirée cinéma crunch ce soir

Aujourd’hui, les stars de STRICTEMENT Come Dancing avaient l’air nerveuses alors qu’elles se dirigeaient vers les studios de la BBC avant la soirée cinéma de ce soir.

Les célébrités restantes et les danseurs professionnels de l’émission ont été vus sortir de leur hôtel alors qu’ils se dirigeaient vers Elstree dans le Hertfordshire.

Kym Marsh a affiché un sourire nerveux alors qu’elle se dirigeait vers une dernière répétition pour l’émission en direct de ce soir[/caption]

Ellie Simmonds est également sortie de l’hôtel pour se rendre aux répétitions[/caption]

Molly Rainford et Carlos Gu valseront sur One Hand, One Heart de West Side Story[/caption]

Les concurrents ressentiront la pression, car personne ne veut partir si tôt dans la compétition.

De plus, Movie Night est toujours tenu en haute estime par les juges, de sorte que les danseurs célèbres devront présenter leur meilleure performance.

Il reste 14 stars à danser pour le trophée Glitterball de la saison Strictly 2022.

Chacun participera à une danse sur le thème du film ce soir.

Helen Skelton et Gorka Marquez affrontent la valse viennoise sur Hopelessly Devoted To You de Grease, tandis que James Bye et Amy Dowden seront Cha Cha Cha sur Hooked On A Feeling des Gardiens de la Galaxie.

Hamza Yassin et Jowita Przystał prendront la piste de danse sur Rumba to Theme from Jurassic Park.

Fleur East et Vito Coppola font American Smooth à Part Of Your World de La Petite Sirène, et la légende quarantenaire Tony Adams et Katya Jones Samba à You Sexy Thing de The Fully Monty.

Dans l’émission de ce soir, Molly Rainford et Carlos Gu valseront sur One Hand, One Heart de West Side Story, tandis qu’Ellie Taylor et Johannes Radebe Cha Cha Cha sur The Shoop Shoop Song (It’s In His Kiss) de Mermaids.





La légende des frères Matt Goss et Nadiya Bychkova joueront la valse viennoise pour tenir ma main de Top Gun: Maverick, tandis que Tyler West et Dianne Buswell Charleston pour Flash, Bang, Wollop de Half a Sixpence

Ce soir Ellie Simmonds et Nikita Kuzmin Quickstep à Peppy et George de The Artist, et Jayde Adams et Karen Hauer Cha Cha Cha à What A Feeling de Flashdance.

Richie Anderson et Giovanni Pernice Samba à Hakuna Matata du Roi Lion, tandis que Kym Marsh et Graziano Di Prima Charleston à Si mes amis pouvaient me voir maintenant de Sweet Charity.

Enfin Will Mellor et Nancy Xu font l’American Smooth to Cry To Me de Dirty Dancing.

Pendant ce temps, la semaine dernière, Kaye Adams est devenue la première célébrité à quitter la série, après avoir été rejetée.

Diffusé strictement ce soir sur BBC One à 18h45, avec les résultats montrent aération à 19h20 demain.

Fleur East a fait signe aux fans alors qu’elle montait dans un taxi[/caption]

Dianne Busewll était de bonne humeur alors qu’elle quittait l’hôtel pour le spectacle en direct de ce soir[/caption]

Jayde Adams a été vu se diriger vers les répétitions[/caption]

Jayde a été suivie par sa partenaire Karen Hauer[/caption]