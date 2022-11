Les stars de Strictly Come Dancing débarquent dans la ville de Blackpool après un concert explosif

Les stars de STRICTLY Come Dancing ont frappé la ville de Blackpool après le spectacle explosif d’hier soir.

Le concours de danse de la BBC est revenu dans la station balnéaire pour la première fois en trois ans en raison des restrictions de Covid.



Les Strictly Come Dancing étaient de bonne humeur alors qu'ils sortaient à Blackpool après un concert explosif

Gemma et Gorka se sont aimés alors qu'ils célébraient le spectacle

Le moral était au beau fixe lorsque les célébrités et leurs danseurs professionnels ont montré leurs meilleurs mouvements sur la piste de danse.

Les goûts des stars passées et présentes, des danseurs d’autres célébrités ont regardé le spectacle en direct.

Après, ils sont tous sortis pour célébrer à Blackpool.

Gemma Atkinson, qui a participé à Strictly 2017 avec Aljaž Škorjanec, avait l’air heureuse de faire la fête toute la nuit avec son partenaire et Strictly pro Gorka Marquez.

Gorka était de bonne humeur après avoir obtenu un incroyable 39 points sur 40 après son incroyable pas rapide avec Helen Skelton de Countryfile.

Le couple adoré a également apprécié sa soirée avec le couple Strictly Aljaz Skorjanec et sa femme Janette Manrara.

Les hôtes comme Claudia Winkleman et Tess Daly ont également passé une soirée amusante à poser pour des clichés ensemble.

L’hôte de It Takes Two, Rylan Clark, est également entré dans l’esprit des choses avec des lunettes funky Blackpool.





Cependant, la juge Shirley Ballas a opté pour une soirée matinale alors qu’elle attrapait un Nandos à emporter.

Hier soir, les fans ont tous dit la même chose après le retour de l’émission de la BBC à Blackpool.

Pour célébrer les visages célèbres restants, ainsi que leurs partenaires pros ont ouvert le spectacle avec une routine incroyable.

Beaucoup ont partagé l’amour sur Twitter.

L’un d’eux a déclaré: “Je ne peux pas oublier QUE @ bbcstrictement le numéro d’ouverture de la danse de Blackpool, c’était incroyable.”

Un autre a tweeté : « Quel numéro d’ouverture fabuleux – et c’est la première fois pour Anton en tant que juge à Blackpool. Vous pouvez certainement sentir l’atmosphère incroyable.

Fleur East et Vito Coppola sont en tête du classement avec 40 points ce soir.

Pendant ce temps, Hamza Yassin et Jowita Przystal ont marqué 38.

Tyler West et Dianne Buswell, Molly Rainford et Carlos Gu, et Will Mellor et Nancy Xu ont tous reçu 35.

Kym Marsh et Graziano Di Prima en ont obtenu 33 et Ellie Taylor et Johannes Radebe en ont reçu 31.



Rylan est entré dans l'esprit des choses dans le public

Fleur a dominé le classement avec un incroyable 40 points

Le spectacle est finalement revenu à Blackpool après trois ans