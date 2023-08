Les stars de Strictly Come Dancing 2023 se rencontrent pour la première fois alors qu’elles assistent aux répétitions avant le lancement du spectacle

LES stars de Strictly Come Dancing de cette année se sont rencontrées pour la première fois alors qu’elles donnaient le coup d’envoi des répétitions.

Zara McDermott avait l’air d’être impatiente de partir alors qu’elle se balançait dans un minuscule short et des baskets, tandis que l’ancien beau gosse d’EastEnders Nigel Harman arrivait à moto.

Angela Rippon a fait un énorme câlin à la danseuse professionnelle Karen Hauer alors qu’ils se rencontraient à l’extérieur.

La numéro un britannique Annabel Croft avait l’air incroyablement différente de ses jours sur le terrain dans une paire de leggings vert olive et un haut assorti alors qu’elle faisait rouler sa valise.

Ellie Leach de Corrie a également rayonné en arrivant pour les répétitions dans un débardeur blanc flottant et des leggings blanc cassé.

L’actrice Amanda Abbington, connue pour ses rôles dans Sherlock et Mr Selfridge, s’est présentée dans un débardeur noir et des survêtements bleu foncé amples.

L’animatrice et présentatrice de l’émission de chat Angela Scanlon a opté pour un look décontracté chic dans un haut tie-dye à manches longues et a relevé ses beaux cheveux auburn en un chignon désordonné.

Adam Thomas était introuvable après qu’il a été révélé qu’il avait reçu un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde – ce qui pourrait avoir un impact sur sa performance dans l’émission.

L’admission de l’homme de 34 ans est survenue deux jours seulement après qu’il a été confirmé qu’il faisait partie de la programmation de l’émission.

Mais Adam se dit déterminé à relever le défi « avec le sourire aux lèvres ».

Les Dennis, qui était la quinzième étoile à être annoncée, a également fait une entrée discrète.

Il a rejoint le panel Good Morning Britain ce matin où il a révélé qu’il avait accidentellement laissé échapper qu’il rejoignait strictement une semaine avant l’annonce officielle.

Les, 69 ans, a déclaré à Ben Shephard et Ranvir Singh qu’il avait accidentellement tweeté une liste de lecture qu’il avait l’intention d’envoyer aux patrons de la BBC dans l’émission.

La playlist Apple s’intitulait « Strictly by Les Dennis ».

Il a plaisanté en disant que ses « gros doigts » étaient à blâmer, et quand il s’est rendu compte de sa bévue, il l’a rapidement supprimée.

« Ce qui s’est passé, c’est que les producteurs de Strictly m’ont demandé d’envoyer une liste de lecture de chansons que vous pourriez aimer », a-t-il déclaré aux présentateurs.

« Je suis totalement sans espoir avec les réseaux sociaux et tout ça, alors ma fille l’a mis en place pour moi, afin que je puisse l’envoyer à mon agent par e-mail, mais j’ai dû faire une erreur de gros doigt et le mettre sur Twitter à la place. »