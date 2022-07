Les stars de “Southern Charm” Shep Rose et Taylor Ann Green se sont séparées – Hollywood Life

Voir la galerie





Charme du Sud étoiles Shep Rose et Taylor Ann Green se sont séparés après deux ans de fréquentation, Personnes rapports. Selon les sources de la publication, leur séparation est probablement enracinée dans le style de vie de playboy de Shep, 42 ans. “Shep a un vrai problème avec la monogamie et a refusé de s’engager avec Taylor, lui disant qu’il ne voulait pas être avec une seule personne et changer son style de vie”, a déclaré une source proche de l’ancien couple. Personnes. Un deuxième initié a dit Personnes que Taylor, 27 ans, est “incroyablement blessé” par le refus de Shep de changer pour le bien de leur relation.

Au moment d’écrire ces lignes, Shep et Taylor se suivent toujours sur Instagram et apparaissent toujours sur les flux de l’autre. L’un des derniers messages de Shep a jailli sur combien il appréciait Taylor et sa famille. “L’une des grandes choses de ma relation avec @tayloranngreen a été d’apprendre à connaître sa famille. Vous ne trouverez pas de meilleures personnes : gentilles, chaleureuses, drôles et elles aiment fabriquer des pichets de margarita », a-t-il commencé dans le diaporama du 9 juillet de photos de Taylor et de sa sœur, Katie. “C’est un peu comme le mien sauf remplacer la chaleur par le sarcasme et les margaritas par du vin !” Il a ensuite demandé aux fans de faire un don au GoFundMe de Katie, car elle a récemment découvert que son cancer, qu’elle avait vaincu il y a quelques années, était revenu. “Tout le monde a bon espoir car il a été détecté tôt et le traitement peut commencer. Mais elle aura un chemin difficile à parcourir loin de sa vie quotidienne », a-t-il ajouté.

Shep et Taylor n’ont pas été discrets sur l’amour qu’ils partagent, ce qui rend un peu choquant qu’il ne veuille pas changer pour elle. “Je pense qu’une grande partie de ma trépidation vient de l’égoïsme, très franchement, et de pouvoir bouger à tout moment et aller où je veux”, a-t-il déclaré. Divertissement ce soir en mars 2020 à propos de ses pieds froids en matière de relations. «Ou flirter ou quoi que ce soit, flirter innocemment et des trucs comme ça. Ça m’a fait peur, mais je me suis tellement amusé, et la vie est vraiment, vraiment belle avec la douce Taylor. Cela m’a donc définitivement fait réfléchir à mes philosophies de vie.

À peine deux mois avant l’interview, Shep a admis avoir trompé Taylor lors de la réunion de la saison 7 de Charme du Sud. “J’ai embrassé une fille dans une cage d’escalier – et c’était tout. … C’était une ancienne flamme et nous envoyions des textos du genre “Ooh, demain soir”, et rien n’en est jamais sorti. C’était un moment de faiblesse. Je buvais. Mais c’était tout, et j’irai dans ma tombe en sachant que c’est vrai », se souvient-il, par Nous hebdomadaire.

Bien que Taylor n’ait pas commenté publiquement l’admission, Shep a révélé comment elle avait réagi. “Elle dit : ‘Écoute, je déteste ce qui s’est passé, et ça m’a beaucoup blessé. Cependant, j’aimerais rester avec toi. Je suis amoureux de vous. Tu me rends heureux », a-t-il expliqué. “Nous avons pleuré, et c’était un gros problème.” Maintenant, il semble que Taylor en ait fini avec l’infidélité de Shep.