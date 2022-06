Les stars de « Sound of Music », qui ont joué les enfants de von Trapp, se réunissent pour honorer Julie Andrews lors de l’hommage d’AFI

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les collines étaient à nouveau vivantes au son de la musique des enfants von Trapp.

Jeudi, Julie Andrews a reçu le AFI Life Achievement Award lors d’un Gala Tribute à Los Angeles. Pour marquer l’occasion spéciale, les anciens enfants stars qui ont joué les enfants von Trapp dans la comédie musicale « The Sound of Music » de 1965 se sont réunis pour célébrer les décennies de carrière de la star.

Nicholas Hammond (Friedrich), Duane Chase (Kurt), Angela Cartwright (Brigitta), Debbie Turner (Marta) et Kym Karath (Gretl) ont foulé le tapis rouge au Dolby Theatre et ont même dirigé un chant de « Do Re Mi » pour le plus grand plaisir du public. Avant la fin de la nuit, toute la distribution s’est réunie et a joyeusement posé pour des photos.

Les retrouvailles ont été douces-amères. Charmian Carr et Heather Menzies-Urich, qui incarnaient Liesl et Louisa von Trapp dans le film, sont décédées en 2016 et 2017. Christopher Plummer, qui incarnait le capitaine Georg von Trapp, est décédé l’année dernière.

Andrews, 86 ans, a reçu une nomination aux Oscars pour son rôle de Maria, une jeune femme envoyée par son couvent dans les années 1930 en Autriche pour devenir gouvernante des sept enfants d’un officier de marine veuf.

Carol Burnett a remis à Andrews le prix AFI Life Achievement Award.

« Ce prix est tellement mérité », a déclaré la comédienne de 89 ans. « Elle nous a constamment tout donné. Et son « tout » est impressionnant. Félicitations, mon pote. »

En acceptant cet honneur, Andrews s’est souvenue des nombreuses personnes qui ont eu un impact sur sa vie.

« Cette nuit me rappelle avec une grande clarté combien de personnes sont impliquées dans la réalisation de films », a-t-elle déclaré. « Quel énorme effort de collaboration il faut pour amener le cinéma à l’écran. Mon mari Blake n’a jamais aimé que les gens qualifient le cinéma d’entreprise ou d’industrie. Il a insisté sur le fait que le cinéma était une forme d’art et devrait toujours s’appeler ainsi. Et je sais c’est exactement ce que ressent l’AFI. »

La soirée étoilée comprenait des hommages et des discours de Steve Carell, Gwen Stefani, Héctor Elizondo et Jane Seymour; ainsi que des messages enregistrés de Dick Van Dyke, Anne Hathaway, Ariana DeBose, Hugh Jackman, Kristin Chenoweth, Kelly Clarkson, Nicola Coughlan et Lin-Manuel Miranda.

En 2018, Cartwright a parlé à Fox News Digital de ce que c’était que de travailler avec Andrews dans « The Sound of Music ».

« Je l’aimais », avait alors déclaré l’homme de 69 ans. « Nous l’avons tous fait. Vous pouvez en quelque sorte le dire dans le film. Nous l’avons totalement appréciée. Elle nous a embrassés dès le début. Elle nous a chanté entre les prises et nous dansions. Elle a juste fait ‘Mary Poppins’ pour qu’elle puisse chanter toutes ces chansons de ce film. Je veux dire, vous pouvez vraiment dire que nous l’adorions. Elle a un tel talent. Elle a une voix tellement incroyable et c’était vraiment une expérience formidable.

Elle a également noté que le casting partage un lien étroit aujourd’hui.

« C’est fascinant parce que parfois vous faites un film et vous ne vous voyez plus vraiment ou ne restez plus en contact », a expliqué Cartwright. « Mais nous sommes tous restés en contact. Nous nous sommes certainement réunis pour des célébrations et des retrouvailles. Chaque fois que nous perdons un membre de la distribution, nous avons toujours l’impression de perdre un membre de la famille. Nous savons tous ce qui se passe dans la vie de chacun et nous ‘ai continué à le faire pendant plus de 50 ans [since filming]. »

L’hommage sera diffusé le 16 juin à 22h00 sur la TNT.