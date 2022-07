Les stars de “SNL” se souviennent du comédien Nick Nemeroff après sa mort “soudaine”: “L’un des plus grands”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les stars de “Saturday Night Live” pleurent un collègue comédien.

Lundi, le comique nominé aux prix Juno, Nick Nemeroff, est décédé subitement, selon son page nécrologique. Il avait 32 ans.

“C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès soudain de notre frère bien-aimé Nick Nemeroff”, a déclaré le sa lecture Instagram.

“Le dévouement de Nick à la comédie stand-up était formidable et a produit des résultats étonnants. Il a été acclamé au Canada et aux États-Unis, devenant à la fois un” comique de bande dessinée “et un succès auprès des foules qui ont été séduites par sa cadence unique, son impassible labyrinthique et sa nouvelle approche. Si Nick était dans une émission comique, il était assuré de repartir avec de nouveaux fans. Et il le méritait, car la comédie était, à bien des égards, sa vie.

La déclaration a poursuivi: “Infiniment gentil, solidaire des autres, humble à propos de ses nombreuses compétences et réalisations, Nick a vécu sa vie en faisant ce qu’il aimait, et c’est ainsi qu’on se souviendra de lui. RIP Nick. Nous t’aimons.”

Des amis et des fans ont inondé sa section de commentaires de condoléances. Les stars de “SNL” Sarah Sherman et Chloe Fineman figuraient parmi les centaines de commentaires laissés sous son message.

“Le gars le plus drôle et le plus gentil de tous les temps”, a écrit Sherman et Fineman a ajouté, “L’un des plus grands”, avec un emoji au cœur rouge.

Des pairs du monde de la comédie ont laissé de doux messages avec Robby Hoffman qualifiant Nemeroff de “tellement beau et brillant garçon”. Steph Tolev a déclaré qu’il était “l’homme le plus gentil, le plus hilarant et le plus authentique. Un comédien unique en son genre. C’est une si grande perte que Nick vous manquera beaucoup.”

Deanne Smith a écrit, “l’âme la plus gentille et un esprit vraiment brillant et hilarant. Il nous manquera beaucoup.”

Sur la page nécrologique de Nemeroff, aucune cause de décès n’a été répertoriée et la date de ses funérailles n’a pas été fixée.

La page a noté que le défunt comique était un partisan de Planned Parenthood et que tous les dons faits à sa mémoire seront envoyés à un chapitre de Planned Parenthood.

“L’une des dernières choses que Nick a faites a été de donner de l’argent à Planned Parenthood”, indique le communiqué. “Ainsi, au lieu de fleurs, des dons en sa mémoire peuvent être faits au chapitre Planned Parenthood de votre choix.”

Nemeroff a grandi à Montréal-Ouest et est diplômé du programme de radio et de télévision de l’Université métropolitaine de Toronto. Il a poursuivi une carrière dans la comédie stand-up et a participé à des émissions telles que “Conan” et “The Stand-Up Show with Jon Dore”.

Sa production la plus récente était « Roast Battle Canada » de CTV. Nemeroff laisse dans le deuil ses parents, Howard et Joanne, ses frères et sœurs et leurs conjoints et son oncle.