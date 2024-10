Les stars de SNL brisent leur personnage en regardant Heidi Gardner manger un hamburger géant

Heidi Gardner a à la fois brillé et perturbé dans le sketch « Mile High Burger Challenge » de samedi soir sur « SNL ». Forte de ses talents de comédie physique, Gardner a rejoint l’animateur Nate Bargatze et les acteurs Bowen Yang, Mikey Day et Sarah Sherman en tant que membres de la famille aux prises avec la prise de décisions liées à la santé de leur patriarche vieillissant.

Bien que le personnage de Gardner n’était apparemment là que pour être une « ressource silencieuse » après avoir fait face à des décisions similaires pour sa propre mère, elle a rapidement occupé le devant de la scène après que sa commande – le Mile High Burger – soit arrivée à la table, choquant Gardner par sa circonférence inattendue. Le serveur Andrew Dismukes a expliqué que terminer le hamburger et le milk-shake qui l’accompagne en moins de 10 minutes entraînerait un voyage gratuit à Hawaï, ce que Gardner a décidé de faire en écoutant la discussion solennelle.

Alors qu’elle se fraye un chemin à travers le hamburger au moyen de tactiques de plus en plus dégoûtantes, Yang, Day et Sherman continuent de discuter de leurs options avec Bargatze. Gardner se débattait bientôt à table, gesticulant sauvagement avec ses mains au point de jeter de la sauce sur ses camarades de table et parlant régulièrement un anglais brouillé à travers une bouchée de nourriture – ce qui a incité tout le monde à la table à commencer à briser son caractère, à lutter pour retenir les poussées. de rire.

Le public de « Saturday Night Live » a tendance à aimer peu de choses plus que lorsqu’un membre du casting fait une pause, et chaque fois qu’il devenait évident qu’une ou plusieurs personnes ne pouvaient pas garder un visage impassible, le public riait également de plus en plus fort.

Gardner a finalement terminé le défi et a fait immortaliser sa photo sur le mur du restaurant en tant que gagnante – juste à côté de la photo du père de Yang, Day, Sherman et Bargatze.

Vous pouvez regarder le sketch complet de « Mile High Burger » dans la vidéo ci-dessus.