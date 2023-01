Les stars de “Sister Wives” mettent fin à leur mariage – Hollywood Life

Voir la galerie





Kodi Marron et Méri Brun se débattent dans leur mariage depuis des années, mais le 10 janvier, ils ont officiellement annoncé leur décision de mettre fin à leur relation. Ils ont partagé la nouvelle dans une déclaration commune sur Instagram. “Après plus d’une décennie de travail sur notre relation à notre manière, nous avons pris la décision de mettre fin définitivement à notre relation conjugale”, indique le communiqué.

“Au cours de ce processus, nous nous engageons à la gentillesse et au respect les uns envers les autres et envers tous les membres de notre famille, et nous nous engageons également à la guérison continue de toutes les relations avec la famille afin que nous puissions avancer avec pardon, grâce et l’amour », poursuit le communiqué.

Cette annonce officielle fait suite à une récente Sœurs épouses épisode, où Kody et Meri ont discuté de l’état de leur mariage dans des entretiens individuels. Meri a souligné que Kody avait précédemment déclaré qu’il “ne se considérait plus comme marié” avec elle. Les clips précédents révèlent qu’il a également déclaré qu’il irait bien si elle trouvait quelqu’un d’autre avec qui se battre.

Cependant, lors de l’annonce officielle de la scission cette semaine, Meri a clairement indiqué que ces interviews n’étaient PAS sa façon de confirmer la rupture. “Les informations, le contenu et le timing étaient inexacts et étaient basés sur une version hautement modifiée d’événements qui avaient été filmés des mois auparavant”, a expliqué Meri. Elle a révélé que ce n’est qu’APRÈS le tournage qu’elle et Kody ont pris la décision de mettre fin aux choses. “Dans les mois qui ont suivi l’enregistrement de ces interviews, Kody et moi avons eu de nombreuses discussions ouvertes et honnêtes qui ont conduit à notre annonce d’aujourd’hui.”

Kody et Meri se sont mariés en 1990. Ils ont un enfant ensemble, Léonqui est devenu transgenre en 2022. Meri était la première femme de Kody avant Janelle Brun et Christine Brun rejoint la famille, épousant spirituellement Kody dans les années qui suivirent. Meri et Kody ont mis fin à leur mariage légal en 2014 quand il s’est marié Robyn Brownafin qu’il puisse adopter les enfants de Robyn issus d’une précédente relation.

Les luttes de Meri et Kody ont commencé il y a des années, mais la tension dans leur mariage a atteint un point culminant en 2015. Meri a commencé une relation en ligne avec un autre homme, mais a finalement découvert qu’elle avait été pêchée par une femme qui avait pris une fausse identité. Le scandale a fait perdre confiance à Kody en Meri, et leur relation a été gravement tendue depuis. Cependant, Meri a toujours insisté sur le fait qu’elle serait prête à le faire fonctionner si Kody le faisait.

Pendant ce temps, le mariage de Kody avec Christine a pris fin en 2021 lorsqu’elle lui a dit qu’elle le quittait. Elle s’est éloignée de la famille et réside maintenant dans l’Utah. Janelle et Kody se sont séparés en 2022, ce qu’ils ont confirmé lors de la Sœurs épouses spécial plus tôt ce mois-ci.

