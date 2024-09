Les stars de « Sister Wives » Kody et Meri Brown en désaccord à cause du divorce

Les stars de télé-réalité Kody Brown et son ex-femme Meri ont accepté à l’unanimité de divorcer, mais des complications subsistent.

Dans un épisode récent de Sister Wives, Meri évoque son idée de demander le divorce devant le tribunal afin de mettre fin à leur mariage à la fois physiquement et spirituellement.

« Il y a environ huit semaines, Meri m’a dit qu’elle allait se rendre dans l’Utah, rencontrer les dirigeants de notre église et demander le divorce », a déclaré Kody, 55 ans, aux caméras. « Dans notre église, cela s’appelle une libération. »

Bien que Kody soit d’accord avec Meri, 53 ans, sur le fait qu’il est « préférable de mettre fin à cela parce que nous n’avançons pas dans aucun mariage », il est en désaccord sur les moyens de demander le divorce.

« Il était plutôt réticent à cela », a déclaré Meri à propos des sentiments de Kody envers « la libération ».

La femme d’affaires a ajouté que son ex-mari « ne voulait pas reconnaître l’autorité des dirigeants de l’Église ».

« Nous sommes tenus responsables devant Dieu, je ne veux pas être tenu responsable devant cette église et toutes leurs conneries », a ajouté Kody. « Je vais donc laisser Meri partir et faire son truc parce que si je suis en colère contre elle, cela devient une bagarre. J’avais juste besoin qu’elle s’en aille parce qu’il lui a fallu une éternité pour enfin se rendre compte que c’était fait et terminé depuis des années. »

Meri et Kody étaient ensemble depuis plus de 32 ans avant de confirmer publiquement leur séparation en janvier 2023. Elle a ensuite eu une brève relation avec Amos Andrews.

Leur séparation intervient après que les épouses de Kody, Christine Brown et Janelle Brown, aient décidé de le quitter à un an d’intervalle. Désormais, Robyn Brown est la seule épouse restante de Kody.