Les stars de Satyaprem Ki Katha Kartik Aaryan et Kiara Advani deviennent émues alors que le public leur fait une ovation debout

Satyaprem Ki Katha, le film récemment sorti de Kartik Aaryan et Kiara Advani, reçoit une réponse positive du public. Le film a gagné plus de 25 crores en trois jours et les statistiques suggèrent qu’il en rapportera plus dans la semaine à venir. Dimanche, Kartik et Kiara ont effectué une visite surprise dans les cinémas lors de la projection de leur film. Kartik Kiara est arrivé dans un cinéma à Bandra alors que le film se terminait pour surprendre les téléspectateurs. Voir les deux fans en personne était ravi. Comme tout autre fan de Kartik-Kiara, le public a également sauté de son siège alors qu’il était laissé jaillir. Ravi de les voir ensemble, le public a fait une chaleureuse ovation debout, laissant Kiara et Kartik stupéfaits.