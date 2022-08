Les stars de Rings of Power expliquent à quoi s’attendre de la nouvelle série Le Seigneur des Anneaux

Qu’on le veuille ou non, Hollywood retourne dans le monde des nains, de la magie, des hobbits et de la Terre du Milieu. La prochaine série Lord of the Rings d’Amazon Studio, Rings of Power, revisite le travail fondateur de la littérature fantastique après que le réalisateur Peter Jackson ait adapté pour la première fois la trilogie principale de l’écrivain JRR Tolkien, puis sa préquelle Le Hobbit.

Cette fois, une nouvelle équipe créative approfondit la tradition de Tolkien pour raconter une histoire que de nombreux fans ne connaissent peut-être pas. Voici tout ce que nous savons sur la nouvelle série jusqu’à présent, y compris les conseils que le casting a donnés à CBC sur ce à quoi s’attendre.

Premier regard sur le “Second Age” de Tolkien

Alors que les adaptations précédentes ont surtout porté sur le Seigneur des Anneaux‘s “Troisième Âge”, Anneaux de pouvoir va des milliers d’années plus tôt, au “Second Age”. Cette période – qui elle-même s’étend sur environ 3 500 ans – comprend une énorme quantité de trame de fond qui mène directement à la trilogie principale : l’histoire de Númenor (l’ancien royaume des Hommes qui finirait par venir sur la Terre du Milieu), l’ascension et la chute de grands le méchant Sauron et, bien sûr, la forge des 20 anneaux de pouvoir.

Regarder en arrière cette histoire donne Anneaux de pouvoir l’opportunité d’élargir certains personnages moins connus qui influencent les films que le public connaît mieux. Cela inclut Isildur, le personnage le plus célèbre pour avoir refusé de détruire l’anneau lorsqu’il en a eu l’occasion au début du premier épisode. La communauté de l’anneau.

REGARDER | Maxim Baldry dit que les fans rencontreront Isildur de Rings of Power “à la croisée des chemins”: Maxim Baldry dit que les fans rencontreront Isildur de Rings of Power “à la croisée des chemins” Maxim Baldry, qui joue Isildur dans Rings of Power d’Amazon, a déclaré que la série donnerait aux fans un nouveau regard sur le personnage.

Isildur sera joué par Maxim Baldry dans l’adaptation d’Amazon Prime, une responsabilité qu’il a qualifiée de “nerveuse”. Il a appelé sa version du personnage, un jeune marin de Númenor qui rêve de devenir capitaine de navire, un explorateur qui “laisse un peu de chemin de destruction partout où il va”.

Elendil, joué par Lloyd Owen, est un autre personnage établi de la trilogie principale. Ce personnage est le père d’Isildur, lointain ancêtre d’Aragorn et premier roi du Gondor — la grande ville blanche rendue célèbre par le troisième le Seigneur des Anneaux film, Le retour du roi.

“La partie passionnante pour moi est qu’il y a ces panneaux indicateurs sur la manière dont Tolkien a écrit, mais il n’a pas réellement étoffé ces personnages dans la mesure où les autres personnages sont en Le Seigneur des Anneaux livres “, a déclaré Owen. Il a ajouté qu’il était simplement ravi d’avoir ” l’opportunité de commencer à imaginer à quoi il pourrait ressembler, personnifier ce à quoi il pourrait ressembler “.

REGARDER | Lloyd Owen donne vie à Elendil du Seigneur des Anneaux : Lloyd Owen donne vie à Elendil du Seigneur des Anneaux La star de Rings of Power, Lloyd Owen, explique que, comme la série s’inspire d’œuvres moins connues de Tolkien, il avait plus de liberté pour créer son personnage.

Ajouts non canon

Comme l’a dit Owen, le Anneaux de pouvoir s’inspire de l’histoire la moins étoffée de Tolkien. Bien qu’Amazon Prime ait le droit d’utiliser les informations de le Seigneur des Anneaux‘ annexes – des ajouts étendus, mais non axés sur l’histoire aux romans, également appelés les Légendaire – elles ou ils n’ont pas accès aux autres livres écrits par Tolkien qui couvrent la même période .

Pour contourner le problème, les showrunners JD Payne et Patrick McKaye présentent un certain nombre de nouveaux personnages qui n’entrent pas en conflit avec le canon de le Seigneur des Anneauxmais aide à soutenir certains récits manquants.

L’un de ces ajouts est Eärien d’Ema Horvath, fille d’Elendil. Horvath a déclaré que ce personnage apporte une “nouvelle énergie féminine” à la famille qui n’existerait pas autrement. Elle a également déclaré que l’expérience d’apporter un personnage inventé au le Seigneur des Anneaux monde est tout à fait différent de ce que vivent ses camarades canoniques.

“Il y a un peu moins de pression, parce que vous ne jouez pas encore quelqu’un que les lecteurs ont en quelque sorte construit dans leur esprit”, a-t-elle déclaré.

“Je veux dire, l’autre côté de cela est de vouloir désespérément être accepté par les fans; l’existence de mon personnage à accepter.”

REGARDER | Markella Kavenagh fait allusion au gros budget de Rings of Power : Markella Kavenagh fait allusion à la portée à gros budget de Rings of Power Rings of Power d’Amazon Studio pourrait bientôt coûter plus d’un milliard de dollars américains. La star Markella Kavenah dit que ce coût s’est traduit par des ensembles plus grands que nature.

Certains autres nouveaux personnages incluent Poppy Proudfellow, joué par Megan Richards, et Elanor (Nori) Brandyfoot, joué par Markella Kavenagh. Richards a décrit son personnage comme un hobbit “spirituel, sarcastique, amusant”, qui est “aussi incroyablement prudent, ce qui vient de son passé, que vous apprenez tout au long de la série”.

Pour sa part, Kavenagh a décrit Nori comme un “hobbit résolu, curieux et curieux”, avec une tendance à causer des ennuis aux autres.

“Il y avait des moments où je lisais les scripts et disais:” Au moins, n’entraînez pas d’autres personnes ou d’autres êtres dans votre désordre. “”

Gros budget

Pour soutenir la vaste histoire, Amazon aurait fait tout son possible pour faire de l’émission un spectacle. Avec un budget américain estimé à 465 millions de dollars – ce qui signifie, avec les saisons suivantes, le spectacle pourrait rapidement dépasser le milliard de dollars — c’est la série la plus chère jamais produite, selon Divertissement hebdomadaire et Stuart Nash, ministre néo-zélandais du développement économique et du tourisme. La série a été tournée en Nouvelle-Zélande.

Kavenagh a déclaré que le financement a entraîné un travail d’écran vert assez minime. “Ils ont construit tous ces décors pour nous”, a-t-elle déclaré. “Ils les ont rendus aussi réels que possible.”

L’énorme prix à payer témoigne de la soif de propriétés de renom des streamers en compétition dans un domaine de plus en plus encombré, et de la confiance d’Amazon dans le fait que les gens sont toujours intéressés par plus du monde de Tolkien.

Dans un Table ronde des journalistes hollywoodiens L’année dernière, la chef d’Amazon Studios, Jennifer Salke, a expliqué qu’ils auraient besoin d’une “audience mondiale” pour rentabiliser l’émission. C’est un défi de taille, bien que Salke ait déclaré qu’Amazon était “assez confiant que cela se produira”.

Un vieux monde mis à jour

En essayant de capter ce public, Anneaux de pouvoir tente de répondre à certaines des critiques précédemment adressées à la franchise. Les critiques ont souvent pris à partie les adaptations de Peter Jackson pour un manque de diversité à la fois en termes de genre et de race, ce que le casting a déjà repoussé cette fois-ci.

Après la première annonce de la liste des acteurs – et certains fans ont exprimé leur indignation face à une distribution plus équilibrée entre les sexes qu’auparavant – l’équipe créative a repoussé.

“Il nous semblait naturel qu’une adaptation de l’œuvre de Tolkien reflète à quoi ressemble réellement le monde”, a déclaré la productrice exécutive Lindsey Weber, dit à Vanity Fair plus tôt cette année. “Tolkien est pour tout le monde. Ses histoires parlent de ses races fictives qui font de leur mieux lorsqu’elles quittent l’isolement de leurs propres cultures et se rassemblent.”

Lorsqu’on lui a demandé si l’intrigue de la série mettrait les femmes au premier plan cette fois, Richards a eu une réponse franche.

“Eh bien, nous sommes là,” dit-elle. “Et je pense que tout est dit.”

REGARDER | “Cela signifie absolument tout” : Sophia Nomvete sur l’apport de représentation à la fantaisie de Tolkien : “Cela signifie absolument tout” : Sophia Nomvete sur l’apport de représentation à la fantaisie de Tolkien Lorsque Sophia Nomvete fera ses débuts dans Rings of Power, elle deviendra à la fois la première actrice noire et la première femme à jouer un nain dans une œuvre de Tolkien. Elle dit que la représentation signifie tout.

Un autre changement est Sophia Nomvete, qui joue Disa, une princesse naine. Bien que le personnage ait été créé pour la série (la série l’a mariée au prince Durin IV, joué par Owen Arthur, qui est apparu dans les annexes de Tolkien), le portrait de Nomvete fait d’elle à la fois la première femme et le premier acteur noir à jouer un nain. dans une adaptation de Tolkien.

“Cela signifie absolument tout”, a déclaré Nomvete à propos de son rôle dans l’introduction de la représentation des personnes de couleur dans le mythe de Tolkien. “Tout le monde a été choisi parce qu’il était la meilleure personne pour le rôle, et faire partie d’un rétablissement de l’équilibre dans ce monde est un honneur.”

Date de première

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir sera présenté en première sur Amazon Prime le 2 septembre 2022.