Les stars de ‘RHONJ’ Melissa et Joe Gorga discutent du fait de sauter le mariage de Teresa Giudice-Luis Ruelas

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Melissa et Joe Gorga ont fait des vagues dans le monde de la télé-réalité lorsqu’ils ont choisi de ne pas assister au mariage de la star de “Real Housewives of New Jersey”, Teresa Giudice et Luis Ruelas.

Guidice est la sœur de Joe Gorga.

Les Gorgas ont discuté des noces dans un nouvel épisode du podcast de Melissa Gorga, “On Display”. Elle a fait allusion à une altercation qui a eu lieu lors du tournage de la finale de la saison 13 de “The Real Housewives of New Jersey”, ce qui les a empêchés d’y assister.

Elle n’a pas révélé ce qui s’était exactement passé lors du tournage de la finale, mais tous deux ont convenu qu’il leur aurait été difficile d’y assister après ce qui s’était passé.

“Il y avait de nombreuses raisons pour que Joe et moi disions que ce serait très étrange – y compris tout le monde dans cette pièce, soit dit en passant – de regarder Joe et moi pour dire, comme, ‘Oui, ce serait très étrange pour vous les gars être juste assis sur les bancs demain, leur souhaitant bonne chance le jour de leur mariage. Ce serait étrange”, a expliqué Melissa.

‘RHONJ’ STAR JOE GORGA EMBROILÉ DANS UN MATCH CRIANT AVEC UN LOCATAIRE SUR UN LOYER IMPAYÉ ALLÉGUÉ

Melissa et Joe pensent que Giudice a toujours du ressentiment envers eux pour avoir auditionné et accepté plus tard de rejoindre l’émission. Guidice affirme que son frère et sa belle-sœur ont rejoint le spectacle derrière son dos, tandis que les Gorgas maintiennent qu’ils ont été totalement transparents avec elle tout au long du processus.

Dans divers épisodes dans lesquels les deux discutent de la question, Melissa affirme que Giudice est en colère contre eux pour avoir rejoint la série parce que c’était son truc, et ils ont empiété dessus. Melissa, cependant, estime qu’elle méritait de profiter de l’occasion tout autant que Giudice.

“Ce qui peut vous contrarier, c’est que nous ayons accepté … l’invitation, que nous ayons accepté la proposition”, a déclaré Melissa à propos de l’opportunité d’auditionner. “Oui, nous l’avons fait. Avons-nous fait cela? À cent pour cent. Est-ce qu’elle, au fond, ne voulait pas que nous fassions cela? J’en suis sûr. Je suis sûr que c’est ce qui l’a agacée. Mais, devinez quoi? Je peux prendre une opportunité comme n’importe qui d’autre.”

Joe dit que ne pas être au mariage de son unique frère a été difficile et “l’un des jours les plus difficiles de (sa) vie” parce qu’elle est la seule famille qu’il lui reste après avoir perdu ses parents.

‘REAL HOUSEWIVES’ STAR TERESA GIUDICE ‘ADMIS À L’HÔPITAL’ POUR ‘PROCÉDURE D’URGENCE NON COSMÉTIQUE

Alors que les trois ont pu s’entendre ces dernières années, les tensions ont augmenté entre eux au cours des dernières saisons, et Joe attribue les actions de Giudice lors de la réunion “RHONJ” de la saison dernière comme son point de rupture.

“Revenons à la réunion. Elle a fait ça. Tout était sur elle”, a expliqué Joe. “C’est ce qu’elle voulait vraiment. Elle ne voulait pas de toi au mariage. Elle ne voulait aucun de mes enfants au mariage. Elle me voulait à peine.”

Giudice a laissé sa belle-sœur hors de sa fête de mariage, choisissant plutôt d’inclure les frères et sœurs de son nouveau mari. Melissa en était particulièrement offensée puisque Giudice venait de rencontrer sa nouvelle belle-sœur, alors qu’elle et Giudice faisaient partie de la famille depuis des années. Melissa a précédemment déclaré qu’elle avait beaucoup fait pour la famille de Giudice, notamment en s’occupant de ses parents et de ses enfants pendant qu’elle était en prison.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Joe est allé jusqu’à suggérer que sa sœur le détestait, lui et sa femme, disant qu’elle ne voulait pas d’eux à son mariage.

Dans le podcast, les Gorgas affirment qu’ils ont essayé 13 ans pour que cela fonctionne, mais ont dû admettre que la relation était “trop ​​​​toxique” et ont réalisé que “parfois, même si c’est de la famille, il faut laisser tomber”.

“Je ne veux pas ressentir cette haine et, vous savez, en me promenant et en disant:” Est-ce qu’elle me veut vraiment là-bas? ou ‘Est-ce que les enfants veulent vraiment que je sois là ?’ ou ‘Est-ce qu’ils nous détestent vraiment, et nous simulons cette relation?’ alors, vous savez, j’ai dû prendre une décision. Qu’est-ce qui est important pour moi? C’est-à-dire ma femme, mes enfants “, a déclaré Joe. “Je dois les rendre heureux. Je dois les mettre dans un environnement sain, alors est-il temps de lâcher prise ? J’ai décidé oui, car elle a forcé tout ça. Elle a fait tout ça.”

Bien qu’ils soient en colère contre Giudice et aient choisi de ne pas assister au mariage, ils ne lui souhaitent que le meilleur de son mariage et admettent que “cela ressemblait à un mariage incroyable” et que “ça craignait qu’ils ne soient pas là pour de nombreuses raisons .”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Beaucoup de leurs camarades de casting et les amis d’enfance de Joe étaient au mariage. Cependant, Melissa et Joe n’ont aucune mauvaise volonté envers eux, affirmant qu’ils ont encouragé toutes les personnes invitées à aller soutenir Giudice lors de son grand jour.

“Nous avons soutenu tous ceux qui sont allés à ce mariage. Nous les avons envoyés avec amour”, a déclaré Melissa. “Nous, vraiment, honnêtement, même avec tout ce qui s’est passé, nous aimerons toujours beaucoup Teresa et espérons qu’elle a tout ce qu’elle veut maintenant, et que ses filles sont heureuses, et que c’est le bonheur de Teresa pour toujours.”