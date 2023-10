Crédit d’image : Crash/Shutterstock

Dorit Kemsley et mari PK Kemsley a publié une déclaration concernant les rumeurs selon lesquelles leur mariage était en péril le 25 octobre. Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills couple a dit PERSONNES que même s’ils ont vécu « des années difficiles », dont ils « discutent ouvertement » dans la nouvelle saison de la série Bravo, ils ne se séparent pas après huit ans de mariage.

“Nous restons déterminés à résoudre ces problèmes en tant que couple uni pour notre famille”, indique leur communiqué. « Nous ne nous sommes pas séparés et nous n’envisageons pas de le faire. Nous nous concentrons plutôt sur la guérison, sur les changements et sur les choses que de nombreux couples doivent faire à un moment donné de leur mariage.

Ils ont ajouté : « Nous serions reconnaissants de la compréhension de chacun. Nous faisons ce que nous pouvons pour nous concentrer sur le meilleur intérêt de notre famille, au lieu de passer notre temps à lutter contre des rumeurs et des ouï-dire qui ne sont pas vrais. Le couple a signé leur note « Love, Dorit et PK ».

Dorit, 47 ans, et PK, 56 ans, sont mariés depuis 2015 et partagent deux enfants, un fils Jagger9 ans et sa fille Phénix7. Ils ont mis fin aux rumeurs de leur séparation le même jour que le RHOBH première de la saison 13, qui a vu Dorit affronter sa co-star Erika Jayne pour avoir prédit que le couple divorcerait à BravoCon en octobre 2022. Également pendant l’épisode, Sutton Stracke a affirmé avoir entendu dire que PK avait une femme dans la voiture lorsqu’il a été arrêté pour suspicion de conduite en état d’ébriété en décembre 2021.

Dorit et PK ont déjà fait face à des rumeurs d’infidélité lorsque Dorit a été accusée d’avoir une liaison avec sa co-star. Kyle Richards‘ mari, Mauricio Oumanski. Dorit a nié avoir eu une relation amoureuse avec Mauricio – qui s’est récemment séparé de Kyle après 27 ans de mariage – lorsqu’elle était en Regardez ce qui se passe en direct en septembre 2022.

“Chérie, écoute, quand quelque chose est si ridicule, tu le négliges en quelque sorte”, a déclaré Dorit sur Andy Cohenle spectacle. “C’est quelque chose qui touche une corde sensible uniquement parce que Mau, PK, Kyle et moi étions amis ensemble et ce n’est vraiment rien. Et que quelqu’un lance ces viles rumeurs, c’est dégoûtant. Mais vous ne voulez pas donner de l’air à ça, mais je pense que tout le monde peut comprendre, c’est vraiment énervant”, a-t-elle ajouté.