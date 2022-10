Les stars de “Retour vers le futur” Christopher Lloyd et Michael J. Fox se retrouvent au panel du New York Comic Con

Michael J. Fox et Christopher Lloyd ont eu quelques conversations intenses après s’être réunis après une salve d’applaudissements pour les stars de “Retour vers le futur” lors d’une table ronde au New York Comic Con.

Les acteurs ont d’abord travaillé ensemble sur le film de science-fiction à succès de 1985 réalisé par Robert Zemeckis, un conte de voyage dans le temps qui a depuis valu le titre de l’un des plus grands films jamais réalisés avec deux suites, une comédie musicale, des manèges de parc à thème et plus encore dans son franchise de plusieurs millions de dollars.

Au départ, Fox n’était même pas censé faire partie du film et n’a rejoint la production qu’après que Zemeckis ait tourné avec Eric Stoltz. Le réalisateur n’a pas été vendu à Stoltz et l’a remplacé par Fox, qui s’est fait connaître pour son rôle principal en tant que Marty McFly.

“L’annonce – à une heure du matin après que nous ayons tourné pendant six semaines – était que l’acteur jouant Marty ne jouerait plus Marty, et que demain, nous commencerions à tourner avec Michael”, a déclaré Lloyd, 83 ans. du changement choquant d’acteurs, selon Syfy.com “J’ai senti que j’avais à peine traversé le [first] six semaines, et maintenant j’allais devoir le refaire ?!”

Mais l’interprète vétéran de “One Flew Over the Cuckoo’s Nest” a compris le changement.

“La chimie était là dès la première scène que nous avons eue, elle était vivante et elle l’est restée pendant trois films”, a-t-il déclaré. “Il n’a pas disparu, au fait.”

Fox, 61 ans, a convenu que travailler avec Lloyd était naturel.

“Tout ce que j’avais à faire était de réagir”, a-t-il déclaré. “Prenez-le simplement et laissez-le me submerger. Je pensais qu’il était brillant. C’était tout: être avec Chris et que ce soit Chris, et en profiter … C’était un frisson. Chaque fois que je travaillais avec lui, Je savais que ça allait être une bonne journée.”

“Retour vers le futur”, qui mettait également en vedette Lea Thompson, Crispin Glover et Claudia Wells, a été réalisé avec un budget de 19 millions de dollars et a rapporté près de 400 millions de dollars au box-office.

Le film a reçu un Oscar du meilleur montage d’effets sonores et trois nominations supplémentaires, dont celle de la meilleure chanson originale pour “The Power of Love” de Huey Lewis et The News.

Zemeckis a également enchaîné avec deux suites en 1989 et 1990.

Lloyd et Fox ont continué à jouer dans des films et des émissions de télévision après le succès du film, mais Michael a révélé qu’il avait pris sa retraite de l’entreprise dans ses mémoires de 2020 “No Time Like the Future” en raison de la progression de son diagnostic de maladie de Parkinson.

“Vous m’avez donné toute ma vie”, a déclaré Fox. “La meilleure chose qui soit arrivée dans ma vie, c’est cette chose. La maladie de Parkinson est un cadeau. J’ai dit aux gens que c’était un cadeau et ils ont dit : ‘Tu es dingue.’ Je dis, ‘Ouais, mais c’est le cadeau qui ne cesse de prendre.’ Mais c’est un cadeau et je ne le changerais pour rien au monde… Il ne s’agit pas de ce que j’ai, mais de ce que j’ai reçu.”

Canalisant son personnage de Doc Brown, Lloyd a donné à la foule quelques mots de sagesse. “Cela a été dit une fois dans un film, l’avenir est ce que vous en faites.”