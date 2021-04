REAL Housewives agrafes Luann de Lesseps, Kyle Richards, Kenya Moore et plus grésillaient en maillot de bain.

le toutes les étoiles tournent leur série dérivée de vacances aux îles Turques et Caïques.

Luann de Lesseps a partagé une photo en souriant sur un bateau vêtu d’un bikini à rayures bleues et blanches sur le thème nautique sous-titré: «Nous avons le …… catamaran?»

le RHONY a partagé une autre photo d’elle dans un bikini blanc sexy et chic sous-titrée: Seas the day. «

Compagnon de casting de RHONY, Chanteur Ramona, a sous-titré une photo d’elle en maillot de bain rouge et paréo blanc: «La vie sur l’île».

Elle a posté une autre vidéo dans ses histoires de son exercice de partage: «Je m’entraîne sur le pont. C’est juste sur la plage. C’est assez agréable de faire de l’exercice ici en regardant cette belle eau.

RHOBH OG Kyle Richards a également partagé de beaux clichés profitant de sa journée en mer.

Elle a sous-titré une photo dans un bikini noir avec des garnitures violettes, roses et jaunes: «Gratuit».

Dans ses histoires, elle a également partagé l’écriture instantanée: «Littéralement ma réaction quand ils ont officiellement annoncé la série de vacances de Housewife.»

Elle a partagé une autre photo en écrivant: « Je m’amuse trop. »

RHOA Star Cynthia Bailey a également partagé des clichés sur le catamaran en les sous-titrant: «Mieux au bord de l’eau!»

Kenya Moore a également partagé un cliché portant un bikini blanc sous-titré: « ICÔNE Photo: @cynthiabailey (non édité) défauts et tout. »

Elle a également partagé une vidéo d’elle sur le bateau en train d’écrire: «Tellement beau».





En février, il a été annoncé que Bravo préparait une épopée Real Housewives retombées mettant en vedette huit à dix des franchise les dames les plus populaires.

La marque Jasmine Les premières sources signalées ont affirmé que la nouvelle série verrait les femmes en vacances dans un «endroit tropical».

La franchise extrêmement populaire compte actuellement huit séries Real Housewives en déplacement, avec des femmes d’Atlanta, de Salt Lake City, de la région de Potomac, à Beverly Hills, New York, New Jersey, Dallas et Orange County