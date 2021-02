Les stars de POLDARK et d’Outlander ont été transformées en super-héros dans un premier regard sur le nouveau drame Sky The Nevers.

Eleanor Tomlinson et Laura Donnelly font partie de la distribution de la science-fiction sur l’Angleterre victorienne.

Le clip sombre présente aux téléspectateurs un monde où les gens – principalement des femmes – ont été « touchés » et des capacités anormales, à la fois charmantes et dérangeantes, leur ont été offertes.

Une voix masculine obsédante dit: « Cela est venu il y a trois ans – le pouvoir qui se moque de Dieu … les affligés sont les ‘Touchés’.

Un premier regard taquin sur la série en six parties promet de mettre pleinement à profit les pouvoirs de suspense, de drame et de super-héros.

Les fans de Poldark se souviendront d’Eleanor, 28 ans, dans le rôle de Demelza dans la série BBC.

Alors que Laura, 38 ans, joue le rôle de Jenny Murray dans le drame historique Outlander.

Ici, Laura dirige le casting aux côtés de l’actrice de Red Rock Ann Skelly dans les rôles d’Amalia True et Penance Adair.

Amalia (Donelly) est décrite comme « une veuve mystérieuse et rapide », tandis que Penance (Skelly) a nommé un « jeune inventeur brillant ».

Ensemble, le couple est vu défendre des femmes comme elles contre celles qui croient qu’elles n’ont pas leur place dans le monde.

L’action se déroule à Londres au cours des trois dernières années du règne de la reine Victoria.

James Norton, Olivia Williams, Nick Frost, Ben Chaplin, Tom Riley, Pip Torrens et Amy Manson font également partie du casting.

Le drame, né d’une idée de Joss Whedon, devrait être diffusé sur HBO en avril, et ses débuts sur Sky Atlantic et NOW TV sont attendus à un moment donné cette année.