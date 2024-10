Copropriétaire de John’s Waffle & Pancake House Dona Ramadani raconte à TMZ… le petit restaurant de Kennett, dans le Missouri, a été critiqué dimanche… lorsqu’un modeste Jon Heder , Efren Ramírez et Jon Gries il s’est retrouvé ventre au comptoir.

Le trio de la comédie immensément populaire de 2004 a finalement été remarqué par un client au milieu de l’agitation… et les vannes des fans se sont ouvertes. Mais tout allait bien… DR nous dit que les 3 étaient super cool et ont accédé à toutes les demandes de clichés et d’autographes… avant de laisser un pourboire « assez gros ».