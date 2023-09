Les stars de My Mum, Your Dad, Janey et Roger, confirment leur statut relationnel après la finale de la série

MA mère, le veuf de ton père, Roger Hawes, a réussi à surmonter son chagrin pour trouver l’amour à la télévision – et sort toujours avec la magnifique blonde Janey.

Le facteur, 59 ans, a conquis le cœur de la nation en racontant comment sa femme de 31 ans était décédée d’un cancer 18 mois avant le tournage.

Instagram

Janey a confirmé qu’elle et Roger étaient toujours ensemble avec une photo d’eux au lit[/caption] Instagram

Roger a également partagé une photo adorée de lui et Janey à la plage[/caption] ITV

Mais My Mum, Your Dad – animé par Davina McCall – s’est avéré un succès et le match amoureux de Roger avec la chanteuse Janey est resté à distance une fois le tournage terminé.

Les tourtereaux ont posté sur les réseaux sociaux, confirmant l’histoire du Sun selon laquelle ils sont toujours ensemble des mois après la fin du tournage au manoir du Sussex.

Janey a posté en ligne confirmant la mise à jour, en écrivant : « Quel voyage incroyable… Les samedis matins sont devenus bien meilleurs. »

Les fans ont éclaté lorsque Roger a également partagé une série de magnifiques selfies de son été d’amour.

Il a écrit : « Cela a été difficile de garder le secret mais l’attente est enfin terminée – moi et la belle @janeybombshell sommes toujours aussi forts et n’avons jamais été aussi bons depuis que nous avons quitté My Mum, Your Dad. Nous ne pourrions pas être plus heureux ensemble.

Cela pourrait surprendre les téléspectateurs car il a passé une grande partie des premiers épisodes en morceaux à cause de la perte de sa femme à cause d’un cancer il y a 18 mois.

Il a déclaré au Sun que sa femme Joanne lui avait appris à aimer.

Mais il est tombé amoureux de Janey et a ravi la Grande-Bretagne alors qu’ils profitaient d’un premier baiser torride.

Aujourd’hui, elle et son fils William font désormais partie de la grande famille de Roger et de sa fille Jess.

Ailleurs, Elliott, professeur d’éducation physique, et Sharon, travailleuse éducative, sont également restés unis.

Ils ont également affronté des obstacles alors que Sharon luttait pour abattre ses murs, construits à travers les blessures du passé.

Mais le magnifique couple s’est révélé fort à l’extérieur – avec son fils Zach et sa fille Tia tous deux ravis.

Elliot s’est rendu sur son Instagram lors de la diffusion de la finale, partageant une photo du casting avec la légende : « Quelle explosion ».

Sharon a également partagé une photo d’elle et d’Elliot de la finale, ajoutant : « Elle sourit… quel voyage. »

Les fans attendent de savoir comment Natalie et Paul se sont comportés ainsi que tout autre couple qui aurait pu trouver une flamme après avoir quitté la pression de la retraite.

Cela survient après que Davina ait déclaré au Sun qu’elle était ravie que la série ait fonctionné, après avoir « manifesté » le format pour les daters plus âgés.

Elle a déclaré : « Je veux présenter ce spectacle pour le reste de ma vie !

«J’adore regarder l’amour s’épanouir, et il s’est épanoui de manière très organique, très lentement et doucement.

« Depuis, on m’envoie des photos de couples ! Je ne vais pas vous dire combien. Mais il y en a quelques-uns.

« Le spectacle fonctionne. Je suis vraiment Cupidon ! »

Le Sun a également raconté comment certains enfants se sont également connectés hors caméra.