La plupart des mariées s’offrent un éclat avant le jour de leur mariage, mais certaines des dames qui ont marché dans l’allée de Married at First Sight ont subi une métamorphose radicale.

Et ils ne sont pas les seuls : certains des mariés de cette année sont également méconnaissables d’il y a quelques années.

Peggy Rose Lawrence a connu l’une des transformations les plus spectaculaires.

Il est apparu qu’elle était déjà apparue dans Take Me Out il y a 10 ans, alors qu’elle arborait des cheveux noir de jais et un look très différent.

En regardant des clips d’elle dans l’émission de rencontres ITV de Paddy McGuinness, il est difficile de croire qu’il s’agit de la même personne.

Alors que la Peggy que nous avons vue sur MAFS est blonde et plutôt sage, elle portait à l’époque un corset en dentelle noire étincelante et des yeux charbonneux.

Nous examinons ici d’autres stars de Married at First Sight UK que vous n’auriez probablement pas reconnues avant de devenir célèbres.

Adrienne Naylor

Lorsqu’Adrienne Naylor est entrée au MAFS de cette année en tant que couple d’intrus, elle a immédiatement avoué qu’elle était obsédée par le gymnase.

Elle a perdu un poids impressionnant de huit pierres au fil des ans et montre régulièrement sa transformation corporelle sur Instagram.

Dans un article, elle a partagé une photo d’elle posant en bikini sur un bateau avant sa perte de poids, suivie d’une photo de progression et d’une photo d’elle avec des abdominaux ondulants.

Adrienne Naylor a perdu huit pierres au fil des ans

Brad Skelly

Il y a à peine un centimètre de Brad Skelly qui n’est pas couvert de tatouages.

Mais en 2016, lorsqu’il est sorti avec Charlotte Crosby sur Celebs Go Dating, il n’était pas aussi tatoué.

Il arborait également une coiffure plus courte et gardait ses poils sur le visage beaucoup plus courts.

Laura Vaughan

Laura Vaughan a également l’air radicalement différente dans un clin d’œil.

Selon The Tab, la jeune fille de Chelsea a dépensé environ 1 000 £ en chirurgie esthétique avant son mariage MAFS avec Arthur Poremba, rapporte The Tab.

Elle aurait eu de la graisse dissoute au niveau de son menton et du remplissage de lèvres en sucre au Contour Club du Hampshire.

Dans le passé, elle aurait visité la même clinique pour recevoir des injections antirides, des produits de comblement cutané et des boosters cutanés.

Mark Kiley

Mark Kiley a révélé qu'il avait perdu cinq pierres l'année dernière

Une autre star du MAFS de cette année qui a perdu beaucoup de poids est le retardataire Mark Kiley.

Il a révélé qu’il avait perdu la 5e place l’année dernière, partageant une photo avant et après sur les réseaux sociaux en fléchissant fièrement ses muscles.

Mark l’a légendé : « J’étais nerveux à l’idée de publier ceci car je suis assez timide.

« Ceci est mon article #transformationtuesday. J’ai perdu cinq kilos l’année dernière, ce qui me choque encore à chaque fois que je l’écris.

Il a rendu hommage à son entraîneur et s’est dit “excité de voir ce que les prochains mois lui apporteront”.

Thomas Kriaras

Thomas Kriaras a montré son impressionnante transformation corporelle

Alors que certaines de ses co-stars du MAFS ont perdu du poids, Thomas Kriaras a pris du poids au gymnase et aime montrer sa nouvelle masse.

Il a partagé une photo de lui il y a cinq ans dans un costume noir élégant avec un T-shirt gris, à côté d’une photo actuelle posant seins nus dans sa cuisine, accentuant ses muscles avec une flexion des biceps.

Il a admis : « Parfois, je ne me reconnais pas quand je regarde de vieilles photos de moi. »

Erica Roberts

Même si Erica Roberts n’a pas autant changé que certains de ses camarades du casting, elle a opté pour une couleur de cheveux différente.

De vieilles photos de la superbe Écossaise la montrent avec des mèches blondes décolorées, par opposition à la crinière sombre qu’elle arbore sur MAFS.

Heureusement pour elle, elle est superbe avec les deux styles !

Matt Pilmoor

Le bodybuilder Matt Pilmoor a documenté son incroyable transformation corporelle

Matt Pilmoor a été jumelé à Adrienne en raison de leur amour commun pour la salle de sport, selon les experts MAFS.

Et lui aussi n’hésite pas à partager sa transformation corporelle époustouflante sur les réseaux sociaux.

L’ancien plongeur de compétition – qui a abandonné le sport après s’être blessé – s’est lancé dans la musculation, ce qui l’a vu passer d’un adolescent mince à une machine musclée.

Il a écrit sur Instagram : « Le travail ne s’arrête jamais. Cela a été un véritable voyage. Vous pouvez tout faire avec le bon état d’esprit.

Nathaniel Valentin

Il a quitté le spectacle de manière explosive après que sa fiancée ait été surprise en train de « tricher » avec un autre marié.

L’élégant Nathaniel avait rarement les cheveux déplacés dans la série, mais avant son tour dans MAFS, il avait l’air radicalement différent.

En 2014, il a partagé une photo de lui faisant la fête avec Will.i.am avec un anneau dans le nez entre les narines – et ressemblant étrangement au regretté rappeur Tupac Shakur.

Georges Berthonneau

Comme son épouse, Georges avait également l’air remarquablement différent dans sa jeunesse.

Avant son corps coiffé, sa chèvre soignée et son physique volumineux de joueur de rugby, il arborait une silhouette plus élancée et des cheveux beaucoup plus courts.