Les stars de Manchester United David De Gea, Anthony Elanga et Van De Beek visiteront Goa le 1er décembre

Les meilleurs joueurs de l’équipe première de l’EPL de Manchester United, le gardien de but David De Gea, l’ailier Anthony Elanga et le milieu de terrain Donny van de Beek se rendront en Inde le 1er décembre pour lancer les activités liées à la troisième édition de l’initiative du club au niveau local.

« United We Play » est une initiative conceptualisée par Apollo Tyres pour soutenir les jeunes footballeurs en Inde.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Ce sera la première visite en Inde pour un footballeur des membres actuels de l’équipe première de Manchester United. Ils seront à Goa pour lancer les activités de la troisième saison du programme.

La deuxième saison de “United We Play” s’est terminée plus tôt cette année, à laquelle plus de 5000 footballeurs en herbe de tout le pays ont participé, selon un communiqué de presse.

A LIRE AUSSI : Coupe du Monde de la FIFA 2022 : le Brésilien Neymar absent de la phase de groupes en raison d’une blessure à la cheville

Lors de la grande finale à Chennai, quatre joueurs présélectionnés ont été choisis pour une occasion unique de visiter Old Trafford et de participer à des activités telles qu’une expérience le jour du match et une séance d’entraînement avec les entraîneurs de la Manchester United Soccer School.

Les gagnants ont également la chance de choisir les cerveaux de certains des plus grands joueurs de United lors d’une rencontre avec les légendes du club.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici