Scott McTominay a révélé que lui et ses coéquipiers de Manchester United avaient discuté de la nécessité de marquer plus souvent à Old Trafford avant de rester à six reprises devant Leeds.

Le milieu de terrain de United a ouvert le score en 90 secondes et a attrapé un doublé en trois minutes.

Il a ouvert les vannes alors que les Red Devils entraient à la mi-temps 4-1.

Ils ont marqué deux autres en seconde période pour terminer une démolition 6-2 et continuer leur bonne forme.

Mais avant leur grosse victoire, trouver le fond du filet sur leur propre patch avait été un problème majeur.

United n’avait marqué qu’une seule fois en jeu ouvert, et c’était le premier jour de la saison.

McTominay et son collègue accordent la responsabilité d’être plus prolifiques dans le dernier tiers, car ils visent à faire d’Old Trafford un endroit intimidant à visiter.

Il a déclaré à Sky Sports: « Vous allez simplement sur le terrain pour faire votre travail. Vous ne voulez pas être trop emporté. C’est agréable de marquer deux buts et l’équipe fait du très bon travail.