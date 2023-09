Les stars de MAFS, Nathanial et Laura, ont été qualifiées d’affamées de célébrité alors qu’elles révélaient leur passé télévisé

POUR Mariés au premier regard, les stars Nathanial Valentino et Laura Vaughan, la série n’en est pas à son premier passage à la télévision.

Nathaniel figurait sur Geordie Shore et Laura était sur Celebs Go Dating.

Nathanial a récemment haussé les sourcils après avoir partagé une photo avec sa nouvelle petite amie Erin Daniels pendant ses vacances à Mykonos.

Malgré cela, une porte-parole de Married At First Sight a déclaré au Mirror qu’elle n’était « qu’une amie ».

Mais cela a alimenté le récit selon lequel la série vise davantage à trouver la gloire qu’à trouver l’amour.

Nathanial, responsable du marketing des événements, est apparu dans Geordie Shore : Hot Single Summer, diffusé en 2021, ainsi que dans Young Free and Single de l’E4.

S’adressant exclusivement au Sun, Nathanial a déclaré : « J’ai déjà fait quelques émissions et certaines des productions qui travaillent sur cette émission savent qui je suis. J’ai fait Geordie Shore et Young Free and Single.

Laura a parlé de son expérience à la télévision : « Semblable à Nathanial, j’ai fait Celebs Go Dating et je suis sortie avec Angus dans Made in Chelsea – je savais de quoi il s’agissait. »

Lorsqu’on leur a demandé s’ils craignaient d’être accusés d’avoir « faim de gloire » en raison du nombre de passages à la télévision, Laura a répondu : « Non, ce sont toutes des émissions de rencontres.

«Nous l’avons dit, avec Celebs Go Dating, je savais que je n’allais pas me marier avec ça. Si vos intentions sont pures, le simple fait de le faire sous la forme d’un spectacle n’y change rien », a-t-elle ajouté.

Nathanial a parlé de sa sexualité avant le spectacle, expliquant qu’il n’aime pas être « mis dans une boîte ».

« Je ne suis pas bisexuel, je tombe amoureux de la personne, et ce n’est pas l’extérieur que je veux », a-t-il expliqué.

« Évidemment, j’aime le joli extérieur, mais si je peux trouver quelqu’un ici, cela me fait sourire à l’intérieur et je peux voir sa beauté briller à l’extérieur. C’est ce que je voulais et je pensais que si ces gars pouvaient me donner l’opportunité d’y parvenir, alors c’est tout ce que je voulais.

«Toute ma vie, j’ai été mis dans une case ‘tu es un gay noir’. Je ne suis pas un homme gay noir, je suis un homme noir queer », a-t-il poursuivi.

« C’est difficile parce qu’à chaque processus que j’ai réalisé, j’ai été mis dans une boîte et j’ai l’impression que je ne peux pas la briser. »

Les célibataires se sont inscrits à l’émission, qui les verra épouser quelqu’un qu’ils n’ont jamais rencontré auparavant.

Nathanial et Laura seront rejoints par l’entraîneur de tennis Arthur, le mannequin Brad, le rééducateur sportif Georges, l’animateur jeunesse/DJ Terence, les communications d’investissement Thomas, le directeur commercial Luke et le responsable de compte Paul.

Ils seront jumelés à des personnes comme la consultante clinique Ella, le directeur des ventes Jay, la partenaire en risque technologique Peggy, l’assistante exécutive Porscha, la fleuriste Rosaline, la professeure d’arts du spectacle Shona et l’assistante de garde d’enfants Tasha.

Mariés au premier regard revient le 18 septembre à 21h sur E4.

