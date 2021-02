Les stars de MAFS Australia profitent de la renommée britannique avec Jessika gagnant 100000 £ par an et Martha facturant 2500 £ pour ONE post Insta

MARRIED At First Sight Les stars australiennes devraient augmenter leur fortune de centaines de milliers de livres chacune après avoir pris d’assaut le Royaume-Uni.

La glamour Jessika Power, dont la liaison avec Dan Webb derrière le dos de son mari Mick Gould a choqué les téléspectateurs, devrait récolter 100000 £ cette année après que la série dramatique, diffusée pour la première fois en 2019, soit devenue mondiale.

L’ancienne assistante administrative Jess prépare des accords de parrainage, des événements Zoom et des AP après le verrouillage au Royaume-Uni dans le but de capitaliser sur son infamie MAFS.

Un initié a déclaré au Sun qu’elle avait déjà reçu des offres pour apparaître dans des émissions de téléréalité britanniques.

Ils ont dit: « Jess a été dit qu’il n’y a aucune raison pour laquelle elle ne peut pas gagner 100 000 £ cette année grâce au succès de MAFS au Royaume-Uni, surtout maintenant que les apparitions personnelles qui rapportent de l’argent sont de retour sur la table lorsque les clubs rouvrent.

«Jess a prouvé dans l’émission qu’elle savait ce qu’elle voulait et qu’elle ne manquera pas l’occasion de l’obtenir.

« Elle est belle, mais elle a aussi l’esprit d’affaires et parle actuellement à des sociétés de gestion britanniques de la façon de maximiser sa renommée MAFS. »

Les initiés disent que Jules Robinson, qui a gagné 200000 abonnés sur les réseaux sociaux depuis la création de MAFS au Royaume-Uni, a le plus grand attrait pour la marque et le plus grand potentiel de revenus de la distribution.

Elle prévoit de gagner jusqu’à 200000 £ en pénétrant le marché lucratif des momies après avoir donné naissance à son fils Oliver avec Cameron Merchant, son mari de la série, en octobre.

Jules cherche également à lancer sa marque de shapewear FIGUR au Royaume-Uni, en utilisant ses relations avec la mode et la beauté.

La star a occupé des postes de direction chez Harrods, Selfridges et Truefitt & Hill, les barbiers les plus anciens et les plus prestigieux du monde, au cours des 14 années où elle a vécu à Londres.

Se souvenant de son séjour ici, Jules a déclaré: «J’avais des membres de la royauté, seigneurs et messieurs et j’avais l’habitude de faire la révérence et de dire:« bonjour, mon Seigneur ». J’ai travaillé une fois à Buckingham Palace – c’était une expérience incroyable et incroyable.

Jules a été inspirée pour créer sa gamme de modèles de contour du corps, qui a été mise en vente Down Under en mars 2020, après avoir été trollée sur sa silhouette par les téléspectateurs de MAFS.

Marié à première vue, Cam et Jules, australiens, ravissent les téléspectateurs de ce matin alors qu’ils apparaissent dans l’émission avec Holly et Phil

Elle a dit: «Construire FIGUR pour moi, c’était sur les femmes qui se soutenaient et embrassaient notre corps.

« Essayer d’être parfait est impossible. Et pour moi, être sur MAFS et être traqué pour mon corps alors que je suis parfaitement normal et en bonne santé n’est pas normal. »

La beauté grecque Martha Kalifatidis, qui compte 538000 abonnés sur Instagram, a maintenant augmenté ses frais pour un seul message à 2500 £.

Au moment de la diffusion originale de l’émission en Australie, on estimait qu’elle facturait aux marques seulement 500 £ par pop.

L’initié a déclaré: « Martha est la deuxième après Jules en termes d’abonnés Instagram, mais elle a un public très engagé. Les fans ne peuvent pas se lasser de ses produits et écouter ses recommandations.

«Compte tenu de son expérience en tant que maquilleuse, elle est un cadeau pour l’industrie de la beauté.

«Maintenant, elle est présente au Royaume-Uni, elle a pu augmenter ses frais et les marques font toujours la queue pour travailler avec elle.

La sixième saison de Married at First Sight Australia se termine lundi à l’E4.

Le Sun a révélé hier que la septième saison sera diffusée cet été et que l’E4 a récupéré les droits de la huitième édition, qui a débuté en Australie cette semaine.