Les stars de Made In Chelsea exclues de l’émission sans un au revoir après le remaniement du casting

DEUX acteurs populaires de Made In Chelsea ont été exclus de la série à la suite d’un remaniement de la distribution.

Digby Edgley et Julius Cowdrey ont tous deux été absents de la dernière série E4 – bien qu’ils soient partis l’année dernière sans un au revoir.

E4

Julius Cowdrey sur Made in Chelsea[/caption] Canal 4

Digby Edgley avec son ex-petite amie Olivia Bentley[/caption] Canal 4 / Rachel Joseph

Rangée arrière de gauche à droite : Paris, Emily, Ollie, Gareth, Robbie, Maeva, James, Tristan, Sam, Charlie, Rez. Assis de gauche à droite : Verity, Ruby, Joel, Yas, Miles, Lily, Olivia, Harvey, Inga, Willow, Issy[/caption]

Après que leur absence soudaine ait été expliquée, les téléspectateurs espéraient qu’ils figureraient plus tard dans la série – mais The Sun peut révéler que les producteurs n’ont pas l’intention de les faire revenir.

Un initié a déclaré: «Ils avaient tous les deux atteint la fin de leur voyage sur Made In Chelsea et il était temps pour de nouveaux visages.

« La relation de Digby avait pris fin et n’avait aucun intérêt amoureux à l’horizon.

« Pendant ce temps, Julius était bien installé avec sa nouvelle petite amie Georgia May Salamat et n’était plus intéressé à être entraîné dans le drame. »

Une deuxième source a insisté sur le fait qu’ils étaient trop occupés à se concentrer sur d’autres projets – mais a déclaré qu’il n’y avait aucune raison pour qu’ils ne puissent pas revenir à une date ultérieure.

« Digby et Julius s’absentent du spectacle pour poursuivre leurs projets/rêves commerciaux », ont-ils déclaré.

« On espère que leur temps sur King’s Road n’est pas terminé pour toujours. »

La dernière série a été annoncée en mars avec une séance photo brillante remplie du casting glamour de Chelsea.

Mais Digby et Julius étaient absents de la photo de famille pour célébrer la série 25.

Julius a précédemment raconté comment il avait reçu des menaces de mort terrifiantes ces dernières années – avec des trolls menaçant de « l’écraser avec une voiture » après l’avoir vu dans l’émission.

Le Sun a approché Made in Chelsea pour un commentaire.